الكويت.. تحذير عاجل للمواطنين والوافدين من وزارتي الداخلية والصحة

دعت وزارة الداخلیة الكویتیة، الیوم الجمعة، المواطنین والمقیمین إلى ضرورة توخي الحیطة والحذر نظرا إلى عدم استقرار الأحوال الجویة في البلاد.





وشددت الداخلية الكويتية في بیان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني على الجمیع عدم التردد عند الضرورة بالاتصال على ھاتف الطوارئ (112) لأي مساعدة إنسانیة أو أمنیة أو مروریة، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).





وكانت إدارة الأرصاد الجویة حذرت من حالة عدم استقرار الأحوال الجویة الیوم واحتمال حدوث عاصفة ترابیة في بعض مناطق البلاد مع تحول الریاح إلى شدیدة السرعة ما بین 15 و70 كیلومترا في الساعة وفرصة لأمطار متفرقة تكون رعدیة أحیانا.





من جانبها، أكدت وزارة الصحة الكویتیة جاھزیتھا واستعدادھا تحسبا لأي طارئ تزامنا مع تحذیر إدارة الأرصاد الجویة من احتمال حدوث عاصفة ترابیة في بعض المناطق في البلاد داعیة المواطنین والمقیمین إلى توخي الحیطة والحذر.





وشددت الوزارة في بیان صحفي الیوم الجمعة على الجمیع ضرورة الالتزام بالإرشادات وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة واستعمال الأدویة الموسعة للشعب الھوائیة بانتظام لحالات حساسیة الصدر تجنبا لحدوث أزمات ربویة.



