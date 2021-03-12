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رياضة

رسميا.. وديع الجريء يفوز بعضوية المكتب التنفيذي لـ الكاف

الجمعة 12/مارس/2021 - 02:42 م
صدى البلد
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محمد السعيد
أعلنت الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، انتخاب وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي، عضوا بالمكتب التنفيذي للاتحاد للكاف.

وكان الاتحاد الأفريقي أعلن منذ قليل فوز باتريس موتسيبي رئيس نادي صن داونز الجنوب أفريقيا، برئاسة الكاف لمدة 4 مواسم سنوات قادمة، بالتزكية.

وأعلن الكاف أيضا، عن تزكية فوزي لقجع من المغرب وهاني ابوريدة من مصر لنيل مقعد المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بعد انسحاب خير الدين زطشى على هامش فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف اليوم الجمعة فى الرباط بالمغرب.


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