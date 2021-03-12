البورصة الأردنية تنخفض بنسبة 0.69% في أسبوع

انخفص الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.69%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1751.4 نقطة.
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وسجل المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 7.4 ملايين دينار أردني، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 37.0 مليون دينار، مقارنة مع الأسبوع الماضي الذي بلغ 35.3 مليون دينار.
فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم 29.7 مليون سهم.
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وسجل المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 7.4 ملايين دينار أردني، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 37.0 مليون دينار، مقارنة مع الأسبوع الماضي الذي بلغ 35.3 مليون دينار.
فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم 29.7 مليون سهم.