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رياضة

لنتغلب على الفرنسيين.. عبد الله جمعة يثير الجدل بعد تعيين كارتيرون مديرا فنيا للزمالك

الجمعة 12/مارس/2021 - 02:40 م
عبد الله جمعة
عبد الله جمعة
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مصطفى كرم

آثار عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك الجدل بعد مشاركته فيديو من احدى المسلسلات الأجنبية وقت قيام معركة وينادي القائد بأعلى صوته لنتغلب على الفرنسيين .

وعلق عبد الله جمعة على فيديو لنتغلب على الفرنسيين،  قائلا: "mood.. وذلك عقب تعيين المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون مديرا فنيا للفريق مرة أخرى".

وقررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي في المرحلة المقبلة. 

وأعربت اللجنة عن أمنياتها للمدير الفني الجديد بالتوفيق في تحقيق طموحات الجماهير الزملكاوية محليا وقاريا لاسيما أن لديه خبرة كبيرة في التعامل مع لاعبي الفريق الذين سبق، وأن قادهم لمنصات التتويج في السوبر الإفريقي والسوبر المصري كما نجح في قيادة الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

وأعلنت اللجنة أنها منحت كارتيرون الصلاحية الكاملة لاختيار الجهازين الفني والإداري المعاون له سعيا لتوفير كل عوامل النجاح للمدرب الفرنسي في ولايته الثانية للفريق.

وتنتهز اللجنة الفرصة لتوجه خالص شكرها وتقديرها للأخ علي الشائعي رئيس نادي التعاون على تعاونه الصادق مع أسرة نادي الزمالك وتسهيله مهمة عودة المدرب الفرنسي لقيادة فريق الزمالك مرة أخرى في تجسيد واضح للعلاقات الأخوية الطيبة بين الشعبين الشقيقين في مصر والسعودية.

لنتغلب على الفرنسيين.. عبد الله جمعة يثير الجدل بعد تعيين كارتيرون مديرا فنيا للزمالك
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