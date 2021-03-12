اتحاد الكرة ينعى والدة محمد الشواربي: خالص العزاء

يصل القاهرة مساء اليوم الجمعة محمد الشواربي عضو الاتحاد المصري بكرة القدم قادما من المغرب فور انتهاء الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي ضمن الوفد الرسمي المصري.





جاء ذلك بعدما تلقى محمد الشواربي عضو اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة خبر وفاة والدته في القاهرة.



