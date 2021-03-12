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رياضة

اتحاد الكرة ينعى والدة محمد الشواربي: خالص العزاء

الجمعة 12/مارس/2021 - 02:49 م
صدى البلد
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يسري غازي
يصل القاهرة مساء اليوم الجمعة محمد الشواربي عضو الاتحاد المصري بكرة القدم قادما من المغرب فور انتهاء الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي ضمن الوفد الرسمي المصري.

 جاء ذلك بعدما تلقى محمد الشواربي عضو اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة خبر وفاة والدته في القاهرة.

ونعى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد وفاة والدة محمد الشواربي عضو الجبلاية عبر بيان على الصفحة الرسمية جاء على النحو التالي: "الاتحاد المصري برئاسة المهندس أحمد مجاهد وعضوية أحمد حسام عوض والمدير التنفيذي وجميع العاملين بالاتحاد وفروعه والأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية يتقدمون بخالص العزاء للفقيدة الغالية سائلين المولى عز وجل، أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم ابنها وأسرتها وكل محبيها الصبر الجميل على فراقها .. وإنا لله وإنا إليه راجعون".
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