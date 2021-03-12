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رياضة

مجدى عبد الغني: فوز أبوريدة بمقعد الفيفا فخر لمصر

الجمعة 12/مارس/2021 - 02:40 م
صدى البلد
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يسري غازي

وجه مجدى عبد الغنى رئيس جمعية اللاعبين المحترفين التهنئة إلى المهندس هاني أبوريدة بعد فوزه بمقعد المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وقال البلدوزر فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: مبروك لمصر فوز المهندس هاني أبوريدة بعضوية المكتب التنفيذى بالفيفا.

أضاف مجدى عبدالغني: فوز أبوريدة فخر لمصر وتكليف لمجهوداته على المستوى العالمي للارتقاء والنهوض بالكرة المصرية.

كانت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد هنأت المهندس هاني أبوريدة بعد فوزه بمقعد المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

واصدرت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة بيانا عبر الصفحة الرسمية جاء على النحو التالي:

نجح المرشح المصري المهندس هاني أبو ريدة في الاحتفاظ بمقعده في عضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA والمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF بعد نجاحه بالتزكية على أحد مقعدي المنطقة الأفريقية الناطقة باللغات العربية والأسبانية والبرتغالية بعد انسحاب مرشحين من الأربعة خلال الانتخابات التي أجريت اليوم بالعاصمة المغربية الرباط.

والاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد يتقدم بالتهنئة لهاني أبو ريدة لشخصه وللكرة المصرية بصفة عامة على هذا الفوز الكبير لمرشح مصري تحول إلى أيقونة دولية بالاحتفاظ بمقعده الدولي لأربع دورات متتالية، ليصبح صاحب الأقدمية الأولى بمجلس الفيفا وعضوا بالمكتب التنفيذي للكاف على مدار 17 عاما متصلة.

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