لمستخدمي أندرويد.. جوجل تتيح لك رسم وإضافة الطرق المفقودة على Google Maps بنفسك

يعد نظام المرشدون المحليون Local Guides، من أحد أفضل ميزات تطبيق الملاحة العالمي "خرائط جوجل"، وهو نظام مكافآت يمنح مستخدمي تطبيق الملاحة في جميع أنحاء العالم، القدرة على تسجيل مراجعاتهم للأماكن التي يزورونها، وتحديث الخرائط بمعلومات محدثة على المستوى المحلي.





واليوم، قدمت عملاقة التقنية الأمريكية، 3 طرق إخبارية جديدة، تمكن مستخدمي تطبيق "خرائط جوجل" من مشاركة هذه التوصيات والمعلومات المحلية والعثور عليها، لجعل التطبيق الملاحي أكثر إفادة ودقة، نستعرضها إليك فيما يلي وفقا لما ذكره موقع "fonearena".





الطريقة الأولى:





سوف يتمكن مستخدم تطبيق خرائط جوجل على نظام التشغيل أندرويد، من الانضمام إلى "تحدي Local Love"، والذي سيتوفر خلال الشهر المقبل ضمن علامة التبويب "مساهمة Contribute"، مما يتيح له إضافة التقييمات والتعليقات وتأكيد المعلومات لدعم الأنشطة التجارية المحلية التي قاما بزيارتها، وستكون الميزة متاحة في الولايات المتحدة فقط، ووضعت "جوج" هدفا جماعيا من أجل التحدى لتحديث معلومات 100 ألف شركة، مثل ساعات عمل المتجر.









الطريقة الثانية:





تسمى ميزة جوجل الجديدة "تحديثات الصور Photo updates"، والتي تتيح للمستخدمين تحميل صور حديثة مع إضافة نص وصفى قصير للمكان على الخرائط في الأسابيع المقبلة، والتي ستظهر كـ بديل للمستخدمين الذين لا يريدون ترك تعليق أو تقييم لمكان ما، والتي ستأتي ضمن علامة التبويب "التحديثات Updates"، عند البحث عن مكان في الخرائط، حيث يمكن للمستخدمين عرض وإضافة تحديثات الصور الخاصة بهم للمكان مع وصف موجز من خلال زر "تحميل تحديث صورة".













الطريقة الثالثة:





وأخيرا، تمنح جوجل مستخدمي خرائطها على سطح المكتب، القدرة على الإبلاغ عن تغييرات الخريطة باستخدام خيار "الطرق المفقودة Missing Road"، ويتوفر الخيار في تطبيق الخرائط عبر تبويب "تعديل Edit the map"، ويمكن للمستخدمين إضافة الطرق المفقودة بسرعة عن طريق رسم الخطوط وإعادة تسمية الطرق وتغيير اتجاه الطريق وإعادة محاذاة الطرق غير الصحيحة أو حذفها.





وستعمل "جوجل" على مراجعة تحديثات الطريق التي أضافها المستخدمون، قبل نشرها لمنع الأشخاص من إضافة معلومات خاطئة أو غير الدقيقة، ستطرح الشركة الأمريكة هذه الميزة في 80 دولة خلال الأشهر المقبلة.