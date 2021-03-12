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اقتصاد

الصين والنرويج تتعهدان بإتمام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة قريبا

الجمعة 12/مارس/2021 - 05:01 م
مباحثات تجارية بين
مباحثات تجارية بين الصين و النرويج
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وكالات
ذكرت وزارة التجارة الصينية اليوم الجمعة، أن الصين والنرويج تعهدتا بالانتهاء من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة في أقرب وقت.

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وتفاوض الجانبان عبر رابط فيديو يوم الخميس بشأن قضايا من بينها تجارة السلع، وتجارة الخدمات، والاستثمار، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، وتيسير التجارة، والحواجز العملية أمام التجارة.

واتفق الجانبان على أن تعجيل المفاوضات بشأن الاتفاقية أمر حيوي للمكافحة المشتركة لمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ودعم التجارة الحرة والتعددية. وستعزز الاتفاقية أيضا التعاون الاقتصادي والتجاري، وتستعيد النمو الاقتصادي، وتحافظ على استقرار السلاسل الصناعية وسلاسل الإمداد العالمية، بحسب الوزارة.

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