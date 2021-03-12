انطلاق فعاليات مبادرة عنيك في عنينا بقرية أم خلف جنوب بورسعيد

انطلقت فعاليات القافلة الطبية بجنوب بورسعيد،ضمن مبادرة "عنيك في عنينا"، للكشف عن أمراض العيون ومحاربة العمى لأهالي الحي، وذلك بمركز شباب قرية ام خلف بجنوب المحافظة والتي يتم تنفيذها تحت رعاية مجلس الوزراء، وبالتعاون مع مديرية الشئون الصحية ببورسعيد وهيئة الرعاية الصحية وحي الجنوب.





وأكد محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان،أن مبادرة "عنيك في عنينا"،خاصة بتخصص طب وجراحة العيون والكشف المجاني على المواطنين بالإضافة إلى عمل النظارات الطبية لهم بالمجان والتنسيق لإجراء عمليات جراحية للعيون حال الاحتياج بالمجان وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان،لافتا إلى أنها تستهدف في المقام الأول أهالي قرى جنوب المحافظة.





وأضاف المحافظ أن قوافل المبادرة الطبية لحماية عيون أطفال وسكان منطقة الجنوب تأتي لدعم شرائح المجتمع وخاصة من غير القادرين،وأن فعاليات القافلة ستشمل توقيع الكشف عليهم بواسطة استشاريين.



