لولاهم ما كنا هنا.. خالد الجندي يكشف عن أصدق مقولة عن الشهداء.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الشهيد هو المثل والقيمة الحقيقية للذي يموت من أجل المبادئ وخدمة الآخرين، سواء كان مقاتلا على الجبهة أو معالجا للمرضى في المستشفيات.









وأضاف الجندي، في خطبة الجمعة، من مسجد المشير طنطاوي، عن "الشهيد في الإسلام"، أن أصدق ما أعلنته الدولة المصرية عنهم مقولة "لولاهم ما كنا هنا" مؤكدا أننا لا نحزن لتقديم أحدا منهم للقاء الله ولكن نحزن لفراقهم، ونحزن على الذين لا يدركون قيمة الوطن.





وأكد أن الله تعالى أنزل قرآنا يتلي إلى يوم القيامة ، فقال تعالى "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ".



