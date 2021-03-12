ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة حلوان : نمتلك القسم الوحيد للدراسات التراثية بمصر

الجمعة 12/مارس/2021 - 02:28 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر
تواصل جامعة حلوان فاعليات الموسم الثقافى الأول لمركز تعليم التراث التابع للجامعة  والذي يقام تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون  التعليم والطلاب و الذي تديره  الدكتور رشا مطاوع مدير المركز . 

و يهدف الاسبوع الثقافى التعريف بالتراث الحضاري المصري بنوعيه المادي و اللامادي و رفع الوعي لدى المواطنين للحفاظ علية باعتباره جزءا لا يتجزأ من الهوية الوطنية . 

 وتضمنت فعاليات الموسم الثقافي الأول، على سلسلة من الندوات وورش العمل والمحاضرات و التي شارك فيها قامات أكاديمية متخصصة  في مجالات الدراسات التراثيه والمتحفيه من مصر و ألمانيا. 

وصرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ان الجامعة حلوان رائدة فى مجال حفظ التراث حيث تعد  اول جامعه حكوميه تقدم الدراسات التراثيه والمتحفيه في برامجها الاكاديميه وحاليا لديها القسم الاكاديمي الوحيد لدراسات التراث والمتاحف في مصر . 

و اشار نحم الى ان برامج حفظ التراث تهدف لعقد ندوات وورش عمل عن السياحة والتراث والمتاحف بهدف التواصل الثقافي و الفكري لتقديم رساله فريدة بجهود كبيرة بهدف التعريف بطرق وآليات الحفاظ على التراث الثقافي وكذلك إدارة المتاحف، وهو ما يضمن نقل هذا العلم الفريد والتعريف به وذلك من خلال اللقاءات وورش العمل التي تقدمها الجامعة في هذا المجال. 


كما تخلل الاسبوع  الثقافي ورش عمل ومحاضرات للأثرية المعروفه دكتوره فاطمة كشك عن تأثير التراث المصري القديم على واقع الشخصية المصريه المعاصرة و تحدثت من خلالها عن مبادرة المكان و الناس التي اطلقتها لتعزيز المشاركه المجتمعية في المحافظة على التراث الثقافى وذلك وسط حضور لافت من جنسيات مختلفه من مصر و إنجلترا و ألمانيا و ايطاليا، و قد تزامن ذلك مع اختيارها في قائمة الشخصيات النسائية الأكثر تأثيرا في المجتمع المصري لعام 2021 بمناسبة الإحتفال بيوم المرأة العالمي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مركز تدريب جامعة حلوان يطلق سلسلة جديدة من المحاضرات والندوات عن التراث والمتاحف

رئيس جامعة حلوان: نعمل على رفع الوعي بالتميز والبحث العلمي

تعليم التراث الثقافي بجامعة حلوان يطلق دورات لدعم البحث العلمي

رئيس جامعة حلوان: نمتلك القسم الأكاديمي الوحيد لدراسات التراث والمتاحف في مصر

بالتعاون مع وزارة الآثار .. جامعة حلوان تطلق ويبينار "إعادة تخيل المتاحف"

جامعة حلوان: تعاون مشترك مع وزارة الآثار... وانطلاق ويبينار حول إعادة تخيل المتاحف ومواقع التراث

ترشيحاتنا

مران الزمالك.. كارتيرون يقسم لاعبي الزمالك إلى مجموعتين

قرار عاجل من الصحة العالمية بشأن لقاح أسترازينيكا المضاد لـ كورونا

أول تعليق رسمي من مصر على التقارب مع تركيا

كل شيء يتم دون تخطيط..خالد بيومي يفتح النار على اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك

إيران تعلن تعرض سفينة تجارية لهجوم في المتوسط

أول رد من محافظة الجيزة بعد تفجير عقار الدائري المحترق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السجن 212 عامًا.. عقوبة أب قتل ابنيه المصابين بالتوحد بسبب بوليصة تأمين

رسميا.. تويوتا كامري 2021 toyota camry فيس ليفت تعرف على السعر والمواصفات .. صور

شاهد.. وزير الشباب والرياضة يستقل بالونًا طائرًا فى الأقصر