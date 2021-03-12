جامعة حلوان : نمتلك القسم الوحيد للدراسات التراثية بمصر

تواصل جامعة حلوان فاعليات الموسم الثقافى الأول لمركز تعليم التراث التابع للجامعة والذي يقام تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الذي تديره الدكتور رشا مطاوع مدير المركز .





و يهدف الاسبوع الثقافى التعريف بالتراث الحضاري المصري بنوعيه المادي و اللامادي و رفع الوعي لدى المواطنين للحفاظ علية باعتباره جزءا لا يتجزأ من الهوية الوطنية .





وتضمنت فعاليات الموسم الثقافي الأول، على سلسلة من الندوات وورش العمل والمحاضرات و التي شارك فيها قامات أكاديمية متخصصة في مجالات الدراسات التراثيه والمتحفيه من مصر و ألمانيا.





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وصرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ان الجامعة حلوان رائدة فى مجال حفظ التراث حيث تعد اول جامعه حكوميه تقدم الدراسات التراثيه والمتحفيه في برامجها الاكاديميه وحاليا لديها القسم الاكاديمي الوحيد لدراسات التراث والمتاحف في مصر .





و اشار نحم الى ان برامج حفظ التراث تهدف لعقد ندوات وورش عمل عن السياحة والتراث والمتاحف بهدف التواصل الثقافي و الفكري لتقديم رساله فريدة بجهود كبيرة بهدف التعريف بطرق وآليات الحفاظ على التراث الثقافي وكذلك إدارة المتاحف، وهو ما يضمن نقل هذا العلم الفريد والتعريف به وذلك من خلال اللقاءات وورش العمل التي تقدمها الجامعة في هذا المجال.









كما تخلل الاسبوع الثقافي ورش عمل ومحاضرات للأثرية المعروفه دكتوره فاطمة كشك عن تأثير التراث المصري القديم على واقع الشخصية المصريه المعاصرة و تحدثت من خلالها عن مبادرة المكان و الناس التي اطلقتها لتعزيز المشاركه المجتمعية في المحافظة على التراث الثقافى وذلك وسط حضور لافت من جنسيات مختلفه من مصر و إنجلترا و ألمانيا و ايطاليا، و قد تزامن ذلك مع اختيارها في قائمة الشخصيات النسائية الأكثر تأثيرا في المجتمع المصري لعام 2021 بمناسبة الإحتفال بيوم المرأة العالمي.