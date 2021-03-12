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مرأة

نشرة المرأة والصحة.. هاني الناظر يقدم تنبيها مهما لمن تلقوا لقاح كورونا.. وعلاج التهابات الحلق بطرق طبيعية

الجمعة 12/مارس/2021 - 03:07 م
صدى البلد
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اسماء محمد
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرHة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:


في اطار التحذيرات التى يقدمها الدكتور هاني الناظر رئيس مركز البحوث الاسبق حول مستجدات كورونا والوقاية منها ، نشر علي صفحته الشخصية بموقع الفيسبوك تنبيها هاما لمن تلقوا لقاح فيروس  كورونا 

وقال الناظر" السيدات والسادة الذين تلقوا الجرعة الاولي من لقاح كورونا برجاء الانتباه والحذر  فهذا ليس معناه انكم اصبحتم الان تملكون مناعة  ضد الاصابة بالمرض


في تصريحات سابقة اعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن 35% من سكان العالم يعانون من السمنة المفرطة، وفي ظل انتشار فيروس كورونا و كثرة عدد الإصابات بمرض كوفيد-19.

حذر الخبراء من السمنة وعلاقتها الخطيرة بارتفاع احتمالية الاصابة بفيروس كورونا حيث وجدت الابحاث أن عدد كبير ممن يعانون من زيادة الوزن ومصابون بالفيروس المستجد ينقلون إلى وحدة العناية المركزة إثر تدهور الحالة بسبب تأثير السمنة على التنفس وتأثير كورونا ايضًا على التنفس

وأوضح دكتور هشام عبد الله، استشاري جراحات السمنة المفرطة والمناظير، كافة مرضى السمنة الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد"كوفيد 19" بإمكانية التخلص من السمنة المفرطة من خلال كافة الجراحات المتاحة، وذلك بعد مرور 14 يوم فقط من التعافي من كورونا.

وأشار إلى أن المريض الذي يعاني من سمنة مفرطة يعاني من ضعف في المناعة بشكل طبيعي لذلك يستمر على الفيتامينات لمدة تقارب 12 شهرا بعد العملية وهو ما يعمل على تقوية الجسم من جديد.

التهابات الحلق من اكثر المشكلات الصحية التى يتعرض البشر للاصابة بها فى مختلف الاعمار ويزداد انتشارها فى فترات التقلبات الجوية .. فكيف يمكننا علاجها فى المنزل بطرق طبيعية وفعالة.


وللتمكن من التعافى بشكل سري اليكم اهم طرق علاج التهابات الحلق فى المنزل وفقا لما جاء فى موقع "mayoclinic " .

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