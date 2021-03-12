افتتاح وصلاة الجمعة من مسجد شرابى بالفيوم .. شاهد

أفتتح الدكتور حسنى أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم ، مسجد المرحوم مصطفى شرابى بقرية منشية دمو بمركز الفيوم ، بحضور الشيخ على جمعه مدير أدارة اوقاف مركز الفيوم والمحاسب عيد رضوان من رجال الأعمال بالقرية و أهالى القرية .
أقيم المسجد بالجهود الذاتية لأهالى قرية منشية دمو بمركز الفيوم
وبأشراف وزارة الأوقاف ومديرية أوقاف
الفيوم .
قام الدكتور حسنى أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم ، بأداء خطبة
الجمعة ، وعنوانها "حق الوطن
والشهادة فى سبيله"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف مسبقا للأئمة بعد التأكيد
عليهم بالالتزام بموضوع الخطبة نصّا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة
عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة والحالية .
وألتزم جميع المصليين بالمسجد بالأجراءات الأحترازية التى حددتها وزارة
الأوقاف ، وأرتداء الكمامة .
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