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محافظات

افتتاح وصلاة الجمعة من مسجد شرابى بالفيوم .. شاهد

الجمعة 12/مارس/2021 - 02:28 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

 

أفتتح الدكتور حسنى أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم ، مسجد المرحوم مصطفى  شرابى  بقرية منشية دمو  بمركز الفيوم ، بحضور الشيخ على جمعه مدير أدارة اوقاف مركز الفيوم والمحاسب  عيد رضوان من رجال الأعمال بالقرية و أهالى القرية .

أقيم المسجد بالجهود الذاتية لأهالى قرية منشية دمو بمركز الفيوم وبأشراف  وزارة الأوقاف ومديرية أوقاف الفيوم .

قام الدكتور حسنى أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم ، بأداء خطبة الجمعة  ، وعنوانها "حق الوطن والشهادة فى سبيله"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف مسبقا للأئمة بعد التأكيد عليهم بالالتزام بموضوع الخطبة نصّا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة والحالية .

وألتزم جميع المصليين بالمسجد بالأجراءات الأحترازية التى حددتها وزارة الأوقاف ، وأرتداء الكمامة .

 

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افتتاح وصلاة الجمعة من مسجد شرابى بالفيوم .. شاهد
افتتاح وصلاة الجمعة من مسجد شرابى بالفيوم .. شاهد
افتتاح وصلاة الجمعة من مسجد شرابى بالفيوم .. شاهد
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