افتتاح وصلاة الجمعة من مسجد شرابى بالفيوم .. شاهد

أفتتح الدكتور حسنى أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم ، مسجد المرحوم مصطفى شرابى بقرية منشية دمو بمركز الفيوم ، بحضور الشيخ على جمعه مدير أدارة اوقاف مركز الفيوم والمحاسب عيد رضوان من رجال الأعمال بالقرية و أهالى القرية .

أقيم المسجد بالجهود الذاتية لأهالى قرية منشية دمو بمركز الفيوم وبأشراف وزارة الأوقاف ومديرية أوقاف الفيوم .

قام الدكتور حسنى أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم ، بأداء خطبة الجمعة ، وعنوانها "حق الوطن والشهادة فى سبيله"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف مسبقا للأئمة بعد التأكيد عليهم بالالتزام بموضوع الخطبة نصّا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة والحالية .

وألتزم جميع المصليين بالمسجد بالأجراءات الأحترازية التى حددتها وزارة الأوقاف ، وأرتداء الكمامة .

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