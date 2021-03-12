حسين هريدي: علاقات مصر والسودان تشهد صعودا كبيرا بأهمية المصالح المشتركة.. فيديو

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن العلاقات المصرية السودانية تشهد تطورات غير مسبوقة، تدفع بالمناقشات الجيدة بخصوص ملف سد النهضة.





وأضاف "هريدي"، خلال مكالمة هاتفية لـ فضائية "إكسترا نيوز"، أن المناقشات بين البلدين تتضمن مناقشة ملفات الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب بالمنطقة، موضحا أن العلاقات المصرية السودانية في غاية التقارب، وقوية بطبيعتها، والآن تشهد صعودا كبيرا وإدراك بأهمية المصالح المشتركة.





ولفت "هريدي" إلى أن الحديث الأبرز بين فرنسا والسودان ينصب في قضية سد النهضة، والتعاون بين البلدين بخصوص مستجدات الوضع الراهن.





وأعربت إثيوبيا، عن استعدادها للتفاوض بحسن نية مع مصر والسودان بشأن سد النهضة.





ووفقا لشبكة "سكاي نيوز"، قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، الأربعاء، إن أديس أبابا تتوقع استئناف مفاوضات سد النهضة مع مصر والسودان قريبا والوصول لاتفاق، وأكدت استعدادها للتفاوض بحسن النية.