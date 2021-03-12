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تعليم

رئيس جامعة الفيوم يشارك في البرنامج التدريبي لأعضاء المجلس الأعلى للجامعات

الجمعة 12/مارس/2021 - 02:35 م
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود

شارك  الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم في البرنامج التدريبي لأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، والذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب خلال الفترة من ١١ مارس إلى ١٥ مارس الجاري، والذي شهده الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية.

 أكد أ.د خالد عبد الغفار على أهمية الدور المحوري الذي تلعبه الأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكدًا على ضرورة التعاون بينها وبين الجامعات من خلال عقد بروتوكول تعاون مشترك وتبادل للخبرات في مجالات التدريب وبناء القدرات، كما وجه  بضرورة تفعيل مثل هذه البرامج بالجامعات للارتقاء بالباحثين وأعضاء هيئة التدريس وكل منتسبي المجتمع الأكاديمي، وتأهيلهم من خلال البرامج التدريبية المختلفة، موضحًا أن مثل هذه البرامج تهدف إلى تنمية المهارات المختلفة.

وأشار أ.د أحمد جابر شديد رئيس الجامعة  أن هذا البرنامج يأتي في إطار التعاون المشترك بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية في مجال التدريب في مختلف الوظائف القيادية والحيوية في الجامعات المصرية، ويستهدف البرنامج زيادة تنمية القدرات والمهارات بما يتوافق مع رؤية الدولة في التدريب؛ للتمكن من تحقيق المشاركة القوية والفعالة لإحداث التنمية الشاملة في المجتمع.




رئيس جامعة الفيوم يشارك في البرنامج التدريبي لأعضاء المجلس الأعلى للجامعات
رئيس جامعة الفيوم يشارك في البرنامج التدريبي لأعضاء المجلس الأعلى للجامعات
رئيس جامعة الفيوم يشارك في البرنامج التدريبي لأعضاء المجلس الأعلى للجامعات
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