برلماني يكشف مزايا السيارات الكهربائية وكيف تفوقت على العادية

قال النائب عيد حماد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أنه في ظل إتجاه العالم للعمل بالسيارات الكهربائية ، يجب أن نكون مستعدين أيضا لمواكبة هذا التطور ، موضحا أنه بعد فترة من الزمن لن تكون هناك سيارات تعمل بماتور في حاجة إلى الغاز أو البنزين.





وكشف " حماد " في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" عن مميزات السيارات الكهربائية والفرق بينها وبين السيارات العاديه، موضحا أن السيارات الكهربائية لا تحتاج إلى صيانات دورية متكررة على عكس السيارات الأخرى والتي تكبد أصحابها أموال طائلة.





وتابع عضو لجنة الطاقة والبيئة حديثه، "إن السيارات الكهربائية ستساهم بشكل كبير في تقليل معدلات التلوث بسبب عدم وجود أي عوادم ناجمة عمها، على عكس العوادم التي تخرج من سيارات البنزين والتي تسبب تلوث كبير للبيئة.





وأشار البرلماني عيد حماد، إلى سهولة شحن السيارات الكهربائية موضحا أنه يتم توصيلها بالكابل لفترة من الزمن قد لا تتجاوز ساعة ، وتكون كافية لمدة كبيرة بالنسبة للسيارة، لذلك سيتم العمل على إنشاء محطات لشحن هذه السيارات .





وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الدولة المصرية ستنتج 25 ألف سيارة كهربائية في المرحلة الأولى، مشيرا إلى انه سيجرى تخصيص نصفها للتاكسيات والسيارات التي تعمل في شركتي أوبر وكريم، و سيجري الاتفاق على الأمور المرتبطة بطرح أول 2000 محطة شحن السيارات الكهربائية في منتصف عام 2022.





وأضاف توفيق في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى، مقدم برنامج "خط أحمر" ، "حصلنا من جمعية سائقي التاكسي على أماكن تجمعاتهم ووضعناها على خريطة وقمنا بتصوير الأماكن بعدها وتعاونا مع وزير التنمية المحلية ومحافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندري".





وأشار وزير قطاع الأعمال العام،إلى أن السيارات الكهربائية ستخص كل الفئات ولن تقتصر على فئة واحدة: حيث تم الاتفاق على تشكيل لجان مستمرة لحين إنشاء وتحديد أماكن محطات شحن السيارات الكهربائية".