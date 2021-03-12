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محافظات

فرقة رضا تواصل تقديم أشهر استعراضاتها فى بورسعيد

الجمعة 12/مارس/2021 - 02:36 م
صدى البلد
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محمد الغزاوى
تواصل فرقة رضا للفنون الشعبية، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، تقديم عروضها الاستعراضية، اليوم الجمعة والتى بدلتها مساء امس، بمسرح المركز الثقافي بمحافظة بورسعيد، وتستمر حتى غدا.

يأتى ذلك ضمن فعاليات "بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية" التي تستمر طوال عام 2021.

وتقدم الفرقة بقيادة الدكتور محمود صلاح، مجموعة متنوعة من "التابلوهات" الاستعراضية منها: "الأقصر بلدنا، رحلة، حلاوة شمسنا، الفلاحين، العرقسوس، الحجالة، الأغانى، رنة خلخال، سماح النوبة، الإسكندراني، لحظ رنا، موشح غريب الدار، الكرنبة، العصايا، والنوبي".

وكانت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، قد أطلقت في الخامس من مارس الماضي فعاليات الاحتفال باختيار بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية، والتي تستمر طوال العام الحالي 2021، وذلك بالمركز الثقافي.

وشهدت العروض اقبال سياح أجانب، أعربوا عن سعادتهم بتواجدهم في مصر وإعجابهم الشديد بعروض فرقة رضا الاستعراضية.

فرقة رضا تواصل تقديم أشهر استعراضاتها فى بورسعيد
فرقة رضا تواصل تقديم أشهر استعراضاتها فى بورسعيد
فرقة رضا تواصل تقديم أشهر استعراضاتها فى بورسعيد
فرقة رضا تواصل تقديم أشهر استعراضاتها فى بورسعيد
فرقة رضا تواصل تقديم أشهر استعراضاتها فى بورسعيد
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