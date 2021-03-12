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رياضة

استعدادا للترجي.. كارتيرون يصل الزمالك لتولي تدريب الفريق

الجمعة 12/مارس/2021 - 02:57 م
صدى البلد
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ملك موسى
وصل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مقر النادي استعدادا لبدء مهام عمله، وقيادة التدريب الأول له بعد توليه مهمة تدريب الفريق خلفا للبرتغالي باتشيكو المدير الفني السابق.

ويستأنف الفريق الأبيض تدريباته اليوم استعدادا للقاء الترجي التونسي المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الفريق الأبيض فاز على سيراميكا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما بالأمس في الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

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