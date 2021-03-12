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أخبار العالم

10 أوامر ملكية من خادم الحرمين الشريفين..تعرف عليها

الجمعة 12/مارس/2021 - 02:57 م
الملك سلمان
الملك سلمان
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قسم الخارجي
 أعلن خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز  انهاء خدمة رئيس المحكمة الإدارية العليا الحالي وتعيين رئيس جديد لها.
وبحسب وكالة واس السعودية فقال أعلن الملك أنه بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على نظام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 78 ) بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 143 ) بتاريخ 20 / 7 / 1435هـ.
أمرنا ..أولًا : تنهى خدمة فضيلة الشيخ / إبراهيم بن سليمان بن عبدالله الرشيد رئيس المحكمة الإدارية العليا.
ثانيًا : يعين فضيلة الشيخ / علي بن سليمان بن علي السعوي رئيسًا للمحكمة الإدارية العليا بمرتبة وزير.
ثالثا : اعفاء عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه.
رابعا: تعين عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الدعيلج رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير
خامسا : تعيين عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري مساعداً لوزير الخارجية للشؤون التنفيذية بمرتبة وزير.
سادسا :  اعفاء محمد بن طويلع بن سعد السلمي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من منصبه.
سابعا: يعين المهندس / ماهر بن عبدالرحمن بن إبراهيم القاسم نائباً لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية " للخدمة المدنية" بالمرتبة الممتازة.
ثامنا: يعين عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي مساعداً لوزير النقل بالمرتبة الممتازة.
تاسعا: يعين الدكتور / سمير بن عبدالعزيز بن محمد الطبيب مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.
ثامنا:  : تبلغ  للجهات المختصة بالقرارات لاعتمادهها وتنفيذها.
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