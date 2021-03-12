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تعليم

تعليم مطروح تبحث استعدادات انطلاق الفصل الثاني غدًا

الجمعة 12/مارس/2021 - 02:57 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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ايمن محمود
أنهت مديرية التربية والتعليم بمطروح استعداداتها لانطلاق الفصل الدراسي الثاني  غدا السبت بجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.


واكد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، انه تم متابعة استعدادات كافة الادارات لانطلاق الفصل الدراسى الثانى غدا السبت، وذلك بعقد اجتماعا مع مسئولى المديرية ومديري الإدارات الداخلية والنوعية لمتابعة استعدادها  النهائية .

واضاف "سلامة"، ان الاجتماع تناول الاستعدادات الجارية لانطلاق الفصل الدراسي الثاني، مؤكدا الالتزام بتنفيذ كافة  الخطوات علي غرار ما تم تطبيقه بالمدارس خلال الفصل الأول وبالاجراءات الاحترازية لحماية أبنائنا الطلاب في مواجهة جائحة فيروس كورونا. المستجد.

واشار إلى انه تم بحث  أهم المشكلات التي تعاني منها الإدارات النوعية وسبل التغلب عليها مع تكليفه للمسئولين بمواجهة المشكلات اليومية بحلها في إطار من السرعة والدقة في سبيل تقديم منظومة خدمية متميزة للمواطنين وأولياء الأمور، موضحًا أنه تم استعراض أهم السلبيات التي طرأت في الفترة السابق بالمديرية وكيفية تحويلها لإيجابيات تدفع سير العمل نحو منظومة تربوية متكاملة كذلك استعراض سبل تطوير العمل داخل ديوان المديرية بين الأقسام ومديري الإدارات وذلك لرفع كفاءة أداء المنظومة وفق القواعد والقوانين المنظمة للعمل.
تعليم مطروح تبحث استعدادات انطلاق الفصل الثاني غدًا
تعليم مطروح تبحث استعدادات انطلاق الفصل الثاني غدًا
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