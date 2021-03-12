تعليم مطروح تبحث استعدادات انطلاق الفصل الثاني غدًا

أنهت مديرية التربية والتعليم بمطروح استعداداتها لانطلاق الفصل الدراسي الثاني غدا السبت بجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.









واكد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، انه تم متابعة استعدادات كافة الادارات لانطلاق الفصل الدراسى الثانى غدا السبت، وذلك بعقد اجتماعا مع مسئولى المديرية ومديري الإدارات الداخلية والنوعية لمتابعة استعدادها النهائية .





واضاف "سلامة"، ان الاجتماع تناول الاستعدادات الجارية لانطلاق الفصل الدراسي الثاني، مؤكدا الالتزام بتنفيذ كافة الخطوات علي غرار ما تم تطبيقه بالمدارس خلال الفصل الأول وبالاجراءات الاحترازية لحماية أبنائنا الطلاب في مواجهة جائحة فيروس كورونا. المستجد.



