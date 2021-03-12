نجل غادة عادل يكشف نتيجة مسحة كورونا الخاصة به

قال الفنان الشاب بودى الهوارى، نجل النجمة غادة عادل، إنه أجرى مسحة طبية للتأكد من إصابته بفيروس كورونا أم لأ.. خاصة بعد إيجابية مسحة والدته.





وأكد نجل النجمة غادة عادل، في تصريح لـ "صدى البلد"، " أن نتيجه المسحة الطبيه الخاصة به جاءت سلبية .. ولا توجد عليه أي أعراض خاصة بكورونا.





وتصدرت الفنانة غادة عادل، مؤشرات البحث على جوجل بعد إصابتها بفيروس كورونا منذ أربعة أيام.





وتخضع غادة عادل حاليًا للعلاج المتبع للشفاء من فيروس كورونا.





وكانت غادة عادل قالت في تصريح لـ "صدى البلد"، " أن نتيجة مسحة كورونا كانت إيجابية.. والأعراض خفيفة الحمد لله.. وأخضع حاليا للعزل المنزلي".





وتابعت "الأعراض ظهرت منذ يومين وبظهور المسحة تأكدت أنني أصابني الفيروس.. وأطلب من كل من خالطني في الفترة الأخيرة أن يخضع للعزل المنزلي".





كانت غادة عادل تقوم بتحضير فيلمها الجديد "بيت عز"، وهو من تأليف أحمد سالم ويوسف سالم وإخراج مريم الأحمدي، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن باقي فريق العمل الفترة المقبلة.





يذكر أن الفنانة غادة عادل أعلنت "بوستر" فيلم "قمر ١٤"، قصة وسيناريو وحوار محمود زهران، إخراج هادي الباجوري، ويشاركها في البطولة شيرين رضا، خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، أحمد مالك.