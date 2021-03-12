بعضهم في مصر.. كيف حول فيروس كورونا قراصنة إنترنت إلى مليونيرات

كسب قراصنة مبالغ قياسية بقيمة 40 مليون دولار في عام 2020 بفضل الإبلاغ عن الثغرات الأمنية الموجودة في البرمجيات، وقالت شركة "هاكر وان" للأمن الإلكتروني إن تسعة قراصنة كسبوا أكثر من مليون دولار بعد أن تم إبلاغ المنظمات المتضررة بالنتائج التي توصلوا إليها.





وفاقت المداخيل الإجمالية لرجل روماني، بدأ في تصيد العيوب الموجودة في أجهزة الكمبيوتر قبل سنتين، مبلغ مليوني دولار. وحقق أحد القراصنة، وهو صاحب أعلى المداخيل في المملكة المتحدة، مبلغ 370 ألف دولار السنة الماضية.





وبحسب إذاعة "بي بي سي" البريطانية، خلصت الشركة إلى أن فترة انتشار فيروس كورونا منحت المتطوعين لكشف الثغرات الأمنية الإلكترونية مزيدا من الوقت للمضي قدما في هذا المسعى.





وأشار استطلاع رأي نظمته شركة "هاكر وان" إلى أن 38 في المئة من المشاركين قضوا وقتا أطول في أعمال القرصنة منذ بدء تفشي فيروس كورونا، ويعمل الكثير من المشاركين في الاستطلاع بدوام جزئي وموجودون في عشرات البلدان المختلفة بما في ذلك الولايات المتحدة، والأرجنتين، والصين، والهند، ونيجيريا، ومصر.





ويعتمد المبلغ المالي الذي يمنح للقرصان على مدى خطورة الثغرة الأمنية المكتشفة، ويمكن أن يتراوح بين أقل من 140 دولار ومبلغ أعلى بكثير.





وتفرض شركة هاكر وان، التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقرا لها، رسوم اشتراك بالنسبة إلى الشركات التي تستخدم منصتها.





وقالت منصة أخرى تتخذ من فرنسا مقرا لها وتسمى يس-وي-هاك إن القراصنة الـ 22 ألفا الذين يعملون لصالحها اكتشفوا في عام 2020 ضعف عدد الثغرات الأمنية مقارنة بالعام الماضي.





وقال جيلوم فاسو-هوليير، كبير المديرين التنفيذيين في هذه الشركة "أخذا في الاعتبار المخاطر الجديدة وأهمية الأمن السيبراني التي تساعد الشركات على تجاوز الصعوبات الاقتصادية، لجأ عدد متزايد من المسؤولين الأمنيين الكبار إلى تأمين المعلومات عن طريق منح مكافآت لمن يكتشف ثغرة أمنية".





وقال فيكتور جيفيرز الباحث في شؤون أمن الإنترنت، ويدير مؤسسة GDI في هولندا المسؤولة عن اكتشاف الثغرات الأمنية إنه لم يقبل أبدا الحصول على المال مقابل ما يقوم به.





وأضاف "لكن بالنسبة إلى الباحثين المبتدئين أو الطلبة في شؤون أمن الإنترنت، فإن هذه المنصات التجارية المعنية بتقديم مكافآت لمن يعثر على ثغرة أمنية تكون عظيمة لأنها تزود المستخدم بكثير من الحماية، والموارد وتمثل مكانا مثاليا للبدء".