علاء عبد العال يعلن تشكيل أسوان لمواجهة سموحة في الدوري

أعلن علاء عبد العال المدير الفني لفريق أسوان، التشكيل التشكيل الأساسي لمواجهة سموحة،ضمن منافسات الجولة الـ 16، من مسابقة الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل أسوان كالتالي:
حراسة المرمى: عمر رضوان
خط الدفاع: محمود شبانة - السيد فريد - محمد جابر ميدو - عمرو الحلواني.
خط الوسط: إيجيبتور - منساه - أحمد سالم صافي.
خط الهجوم: الصغيري - بيليه - حمزة مجدي.
ويسعى أسوان بقيادة مدربه علاء عبد العال لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، والابتعاد عن منطقة الخطر.
كان أسوان خسر آخر مباراتين في مسابقة الدوري، أمام البنك الأهلي بهدفين دون رد، وأمام بيراميدز بنفس النتيجة.
في المقابل يطمح سموحة في إنهاء سلسلة التعادلات الأخيرة بتحقيق الفوز على زهرة الجنوب.
وحقق سموحة التعادل في آخر ٤ مباريات في الدوري، كما أنه أكثر فريقا تحقيقا للتعادل هذا الموسم برصيد 10 مرات.
ويحتل سموحة المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد أسوان في المركز الـ 12 بـ17 نقطة