علاء عبد العال يعلن تشكيل أسوان لمواجهة سموحة في الدوري

خط الهجوم: الصغيري - بيليه - حمزة مجدي.

ويسعى أسوان بقيادة مدربه علاء عبد العال لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، والابتعاد عن منطقة الخطر.





كان أسوان خسر آخر مباراتين في مسابقة الدوري، أمام البنك الأهلي بهدفين دون رد، وأمام بيراميدز بنفس النتيجة.





في المقابل يطمح سموحة في إنهاء سلسلة التعادلات الأخيرة بتحقيق الفوز على زهرة الجنوب.





وحقق سموحة التعادل في آخر ٤ مباريات في الدوري، كما أنه أكثر فريقا تحقيقا للتعادل هذا الموسم برصيد 10 مرات.



