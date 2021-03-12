أكبر كويكب في 2021 يقترب من الأرض الأسبوع المقبل .. تفاصيل

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا عن كويكب ضخم سيقترب من الأرض في 21 مارس، مبينةً أنه الأكبر حجمًا في عام 2021 حيث يبلغ ضعف حجم برج إيفل وسيمر لمسافة 1.25 مليون ميل من الأرض الأسبوع المقبل.





ووفقًا لصحيفة «الديلي ميل» البريطانية أطلق علي الكويكب اسم 2001 FO32، ويبلغ قطره 2230 قدمًا لأول مرة منذ 20 عامًا، مما يجعله أكبر صخرة فضائية ستعبر الأرض هذا العام حتى الآن.





وأكدت وكالة ناسا أن 2001 FO32 سيمر بسرعة 77000 ميل في الساعة أسرع من السرعة التي تصادف بها معظم الكويكبات الأرض والسبب وراء ذلك هو مداره شديد الانحدار حول الشمس.





وقال بول تشوداس، من وكالة ناسا: «هذا الكويكب لا يشكل أي خطر حيث سيكون على بعد 1.25 مليون ميل أي أبعد بخمس مرات من الأرض إلى القمر، ويؤكد ذلك معرفتنا للمسار المداري حول الشمس بدقة شديدة منذ أن تم اكتشافه قبل 20 عامًا وتتبعه».





وأضاف لانس بينر، العالم الرئيسي في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا: «حاليًا لا يُعرف الكثير عن هذا الجسم؛ لذا فإن اللقاء الوثيق للغاية يوفر فرصة رائعة لمعرفة الكثير عن هذا الكويكب و فهم أفضل لحجم له».



