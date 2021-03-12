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رياضة

الدوري الممتاز.. مصطفى فتحي يقود تشكيل سموحة في مواجهة أسوان

الجمعة 12/مارس/2021 - 02:59 م
صدى البلد
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محمد السعيد
أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة التشكيل الأساسي في مواجهة أسوان، ضمن منافسات الجولة الـ 16، من مسابقة الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع: أطهر الطاهر - محمد عبد المنعم - رجب نبيل - أحمد جمال.

حط الوسط: عبد الكبير الوادي - حليمو - كناريا.

خط الهجوم: مصطفى فتحي- أحمد عبد القادر - حسام حسن.

ويسعى أسوان بقيادة مدربه علاء عبد العال لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، والابتعاد عن منطقة الخطر.  

كان أسوان خسر آخر مباراتين في مسابقة الدوري، أمام البنك الأهلي بهدفين دون رد، وأمام بيراميدز بنفس النتيجة.

في المقابل يطمح سموحة في إنهاء سلسلة التعادلات الأخيرة بتحقيق الفوز على زهرة الجنوب.

وحقق سموحة التعادل في آخر ٤ مباريات في الدوري، كما أنه أكثر فريقا تحقيقا للتعادل هذا الموسم برصيد 10 مرات.

ويحتل سموحة المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد أسوان في المركز الـ 12 بـ17 نقطة.



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