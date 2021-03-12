مغناطيس أموال.. ما هي أهم 5 مراكز مالية في العالم؟

تبحث الشركات بشكل عام في محاولاتها للاستثمار، عن الدول ذات المركز المالي العالي، والأماكن التي تتم فيها حماية الملكية الفكرية لها وتنفذ فيها القوانين، حيث يكون لديها فرص الأمان والازدهار والنمو، أكثر بكثير مما لو كانت في مكان يتسم بعدم اليقين وترتفع فيه التكاليف، ويلعب الموقع الجغرافي دورا مهما في نمو الشركات.





ويشير مصطلح المركز المالي إلى مكان مهم استراتيجيا، تتركز به المؤسسات المالية والبنوك العامة والخاصة، ويوجد به المقرات الرئيسية للمؤسسات التجارية، كما يتميز المركز المالي بوجود بنية تحتية فعالة للمواصلات والإنترنت، وسلطة تنظيمية تتسم بالشفافية يدعمها نظام سياسي مستقر.





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ويوجد حاليا عشرات المراكز المالية في جميع أنحاء العالم، ومن بين المؤشرات الشهيرة لتصنيف هذه المراكز مؤشر المراكز المالية العالمية الذي يعتمد في التصنيف على عدة عوامل من بينها بيئة العمل والموارد البشرية والبنية التحتية والنقل، بالإضافة إلى نمو المركز المالي وسمعته، وإلى جانب هذا المؤشر هناك تصنيف البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة.





وبحسب موقع "ياهو فاينانس" المنصة التي يذهب إليها المستثمرون حينما يرغبون في الوصول إلى أدوات تحليلية عالية الجودة وإلى الأخبار المالية المباشرة ومؤشرات الأسواق العالمية مباشرة بالإضافة إلى التقارير البحثية وغيرها الكثير، فأن قائمة أفضل خمس مراكز مالية عالميا كالأتي:





1- نيويورك

2- لندن

3- شنغهاي

4- طوكيو

5- هونج كونج