بإطلالة ساحرة.. ريا أبي راشد تشارك متابعيها بصور مع الحصان

حرصت االإعلامية ريا أبي راشد مشاركة متابعيها صور جديدة مع حصان عبر "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جذابة وساحرة، وهو ما دفعهم للتعبير عن حبهم الشديد لها من خلال التعليقات عليها.
وظهرت مُرتدية جيب باللون البيج والرمادي الواسعة، واختارت عليه بلوزة باللون البيج بأكمام طويلة يتوسطها حزام باللون الجملي حول خصرها، فيما اختارت حذاء بنفس لون الحزام ليتناسب مع تفاصيل إطلالتها.
وتركت ريا أبي راشد شعرها منسدلًا عبر ظهرها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.
وأبرزت ريا أبي راشد إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج؛ واختارت الآي شادو والماسكرا والآي لاينر لتبرز جمال عينيها، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه، وهو ما أبرز إطلالاتها.
ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات، حيث اكتفت بارتداء قلادة وقرطين ناعمين وابرز من رقة واناقة إطلالتها.
وولدت ريّا أبي راشد في 12 مايو 1977، وهي مذيعة لبنانية ومقدمة برامج تليفزيونية وصحفية ومنتجة في شبكة إم بي سي منذ عام 2003.
وتقوم ريا منذ عام 2010 بتقديم برنامج المواهب الشهير "أرابز جوت تالنت" إلى جانب مغني الراب السعودي قصي خضر، كما تنفرد بتقديم برنامجها الخاص "سكووب"، الذي يغطي آخر أخبار هوليود بالإضافة إلى استضافتها لأبرز المشاهير من الممثلين.
وبدأت أبي راشد حياتها المهنية كصحفية في بيروت قبل انتقالها إلى المملكة المتحدة بعام 1999، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والماجستير في السينما وعلى درجة الماجستير في الصحافة والإذاعة من جامعة وستمنستر، لندن.
وتتحدث ريا أبي راشد عدة لغات بطلاقة، وهي العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية، وهو ما جعلها قدوة للكثير من السيدات، بالاخص بعد معرفتهم قصة محاربتها للسرطان، وعدم يأسها أمام هذه المحنة.
وتعتبر ريّا أبي راشد أول محاورة عربية تدخل كواليس نجوم السينما والموسيقى والفن الغربي، ومن هنا توسعت نشاطاتها بعد حصولها على شهادة ماجستير في الصحافة المرئية في لندن؛ لتشمل إعداد وتقديم برنامج "سكووب" في عام 2005 الذي تقوم ريّا فيه بمحاورة نجوم الغرب. وتعتبر ريّا برنامج "سكووب" من أهم إنجازاتها كـ محاورة خاصة.
وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..