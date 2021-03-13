اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1442هجرية

كما تستعين دار الإفتاء، بالرؤية البصرية سواءً كانت بالعين المجردة أو بالعين المسلحة التي تعتمد على استخدام المراصد والآلات بالإضافة إلى الحساب القطعي.





وتزود هذه المراصد بأحدث الأجهزة العلمية وخرائط تحدد اتجاه زاوية الهلال، فضلًا عن وجودها في أماكن مختارة من هيئة المساحة المصرية ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه، لتتوفر فيها شروط الجفاف وعدم وجود الأتربة والمعوقات لرصد الهلال.



