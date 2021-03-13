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ديني

اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1442هجرية

السبت 13/مارس/2021 - 01:30 ص
الإفتاء تستطلع هلال
الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1442هجرية
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محمد شحتة
تستطلع دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم السبت ، الموافق 29 من رجب 1442هـ الموافق 13 مارس 2021م، هلال شهر شعبان لعام 1442هـ.

وتستطلع دار الإفتاء، أهلة الشهور القمرية عن طريق لجان شرعية علمية تضم شرعيين وتضم مختصين بالفلك، ، حيث تمتلك الدار 7 مراصد موزعة على مستوى محافظات الجمهورية لرصد الهلال، وذلك في مناطق مدينة 6 أكتوبر وسيوة بمرسى مطروح، وقنا وتوشكى بأسوان، وسوهاج والوادي الجديد، ومرصد حلوان والقطامية بالقاهرة.

كما تستعين دار الإفتاء، بالرؤية البصرية سواءً كانت بالعين المجردة أو بالعين المسلحة التي تعتمد على استخدام المراصد والآلات بالإضافة إلى الحساب القطعي.

وتزود هذه المراصد بأحدث الأجهزة العلمية وخرائط تحدد اتجاه زاوية الهلال، فضلًا عن وجودها في أماكن مختارة من هيئة المساحة المصرية ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه، لتتوفر فيها شروط الجفاف وعدم وجود الأتربة والمعوقات لرصد الهلال.

بدوره، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه يولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية عشرة و21 دقيقة صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي اليوم السبـــت 29 من رجـــب 1442هـ  الموافق 13/3/2021م «يوم الرؤية».

وأعلن المهندس طارق جودة رئيس الإدارة المركزية لشئون الخرائط بهيئة المساحة، أنه طبقًا للحسابات الفلكية التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة سيكون غدا الأحد ، هو أول أيام شهر شعبان من عام 1442 هجريًا.
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