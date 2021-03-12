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أخبار العالم

تسجيل 4622 إصابة جديدة و25 وفاة بفيروس كورونا في العراق

الجمعة 12/مارس/2021 - 03:13 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 4622 إصابة جديدة و25 وفاة بفيروس كورونا في العراق.
 
وقالت الوزارة في بيان اليوم الجمعة (12 آذار 2021)، إنه تم تسجيل 4622 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع المجمع الكلي للمصابين في البلاد منذ بدء انتشار الجائحة إلى 750264 إصابة.
  
أما حالات الشفاء الجديدة من الوباء، فقد بلغت 3397 حالة، ليصبح مجموع من تعافوا من فيروس كورونا في العراق 677742 حالة.
 
بالمقابل تم تسجيل 25 حالة وفاة جديدة جراء الجائحة، ليرتفع مجموع المتوفين جراء الفيروس إلى 13696 حالة وفاة، وفقًا لبيان وزارة الصحة العراقية.
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