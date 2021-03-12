إنقاذ 5 طلاب سقطت بهم سيارة في رشاح ببنها

تمكنت أجهزة أمن القليوبية من إنقاذ 5 طلاب من الموت المحقق بعد ما انقلبت بهم سيارة ملاكي يستقلها أحدهم في أحد الرشاحات بقرية فرسيس مركز بنها وانتقلت على الفور قوات الإنقاذ وتم إنتشال السيارة وإنقاذ ركابها وتم إسعافهم وتحرر محضر بالواقعة.





تلقى اللواء فخرالدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم أحمد عبدالمنعم رئيس مباحث مركز بنها يفيد انقلاب سيارة ملاكي يستقلها 5 طلاب في رشاح قرية فرسيس دائرة المركزانتقلت قوات الانقاذ.





وتبين أن السيارة ملاكى مستأجرة من أحد معارض السيارات ببنها وأثناء سيرها يستقلها "ع.س.س " طالب جامعي يرافقه 4 من زملائه اختلت عجلة القياده في يده وانقلبت في رشاح قرية فرسيس وتم انقاذهم و اسعافهم ورفع السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





من ناحية اخري من ناحية اخري تمكنت شرطة المسطحات والبيئة في القليوبية من ضبط مخزن تابع لإحدى شركات البويات والأحبار به مواد كيماوية مجهولة المصدر وتمثل خطرا على الصحة العامة تستخدم في صناعة البويات والاحبار بدون ترخيص وتم التحفظ على المضبوطات واخطرت النيابة العامة للتحقيق.





وردت معلومات للعميد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات تفيد قيام شركة بتصنيع البويات والاحبار بدون ترخيص وتستخدم مخزن لوضع مستلزمات الانتاج.





وقامت حملة مكبرة أشرف عليها العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية وتم ضبط مخزن تابع لأحدى الشركات التي تعمل مجال تصنيع البويات والاحبار وعثر بداخله على 20 طن مستلزمات إنتاج البويات والأحبار عبارة عن زيت بروفين وبيتانول وأيزوتيناول وميثانول كحول معبأة داخل براميل بدون مستندات مجهولة المصدر كما تم العثور على خط انتاج وتم التحفظ على المضبوطات وجارى العرض على النيابة.