ضبط صاحب المصنع المحترق بالعبور

تمكنت أجهزة الامن فى القليوبية من صاحب مصنع الملابس المحترق بمدينة العبور وجرى التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، الوم بتهمة الاهمال وتعريض حياة الآخرين للخطر.





وكشفت تحقيقات النيابة فى الحريق الذي أسفر عن وفاة 20 شخصا وإصابة 22 آخرين أن صاحب المصنع كان يستأجر المكان لمدة 3 سنوات وبعد انتهاء العقد أراد التجديد فطلبت منه الحماية المدنية تنفيذ الاشتراطات لحماية المكان وتوفير الأمن الصناعي، لكنه لم يلتزم بتنفيذ الاشتراطات، ما تسبب في الكارثة.





كما تبين أن حريق العبور يعد إهمالا من صاحب المصنع ولايزال فريق البحث الجنائى والنيابة العامه تحصر الخسائر بالمصنع، فيما تعرف الأهالى على 9 جثث من المتوفيين فى الحريق وتم تسليمهم لذويهم بعد استخراج قرار النيابة بالدفن وجاري التعرف على 11 جثه أخرى من خلال عرضها على الأهالي.





من جانبه قرر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية تشكيل لجنة فنية من المختصين لمعاينة المصنع والمبانى المجاورة ومراجعة اشتراطات الحماية المدنية، والتراخيص، ووجه المحافظ وكيل التضامن الاجتماعى، لصرف التعويضات لأسر المتوفين والمصابين، موضحا أنه سيتم صرفها وفقا لقانون التضامن الاجتماعى وتعويض أسر الضحايا، بواقع 10 آلاف جنيه لكل ضحية.





فيما أعلن مستشفى السلام التخصصى بمدينة السلام بالقاهرة خروج 12 حالة من مصابى الحريق بعد تقديم الخدمة الطبية والإسعافات الأولية لهم، حيث تنوعت إصابات المتعافين ما بين حالات اختناق وحروق بسيطة، فيما لازالت 7 حالات داخل المستشفى بالرعاية المركزة.





كان اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية باندلاع حريق هائل فى مصنع للملابس بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور، وانتقل العميدان عمرو حرب مدير الحمايه المدينة وخالد المحمدى رئيس مباحث القليوبية للمكان وتم الاستعانة بـ15 سيارة إطفاء من القاهرة والقليوبية والشرقيه و4 حزانات استراتيجية من القاهرة والقليوبية والإدارة العامه للحماية المدنية.