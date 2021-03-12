شاهد.. لحظة تفجير عقار فيصل الديناميت

رصدت عدسة صدى البلد لحظة قيام الأجهزة الأمنية والمهندسين المختصين بتفجير عقار فيصل المحترق، والذى هدم بالكامل فى لحظة واحدة.





ونتج عن التفجير موجة ترابية عالية بمحيط الانهيار دون وقوع اى اصابات بشرية تذكر.





وأغلقت الادارة العامة للمرور الطريق الدائري بالتزامن مع تفجير عقار فيصل المحترق.





وكانت استعدت الجهات المختصة لعملية تفجير عقار الدائري المحترق بعد مرور اكثر من ٤٠ يوما على التهام النيران له.





وأعدت الاجهزة الأمنية والمهندسين المختصين كردون امني على مساحة واسعة بمحيط العقار كما تم اخلاء عقارين مجاورين له تحسبا لامتداد الموجة التفجيرية لهما، وشرحت مصادر امنية كواليس عملية التفجير حيث تبين انه تم هدم جدران وحوائط ٣ طوابق في منتصف العقار لكشف الاعمدة التي تم زرع كمية من المتفجرات "ديناميت" بداخلها.





وكان قد وصل منذ قليل اللواء رجب عبد العال مدير امن الجيزة الي محيط عقار الدائري قبل نصف ساعة من الموعد المحدد لازالته ب "النسف الحذر"





ونشرت الاجهزة الامنية كردونا امنيا بمحيط العقار على مسافة واسعة لمنع المواطنين من الاقتراب منه لحظة التفجير خشية تعرض احدهم لاذى.





ونشرت ادارة الحماية المدنية بالجيزة سيارات الاطفاء التي كانت متمركزة اسفل العقار منك اندلاع النيران به تحسبا لتجدد النيران فيما يتواجد المهندسين المختصين للاشراف على لحظة التفجير.





واضافت المصادر ان اللجنة الهندسية قررت طريقة هدم العقار حيث سيتم تفجيره على مرحلتين او ثلاثة مراحل وحددت له الميل على قطعة ارض فضاء خلفه اخلتها اجهزة محافظة الجيزة من كميات كبيرة من القمامة لتصبح مسطحة تماما وتم وضع كميات كبيرة من الرمال بها حتى تقلل من صدمة ارتطام انقاض العقار بها.





وقالت المصادر ان التنفيذ سيتم بحضور مدير امن الجيزة وعدد من القيادات الامنية والتنفيذية ورجحت ان يتم اغلاق الطريق الدائري وقت تنفيذ عملية التفجير.









واعلنت الادارة العامة للمرور عن تحويلات مرورية واغلاق الطريق الدائري لحظة التفجير.





حيث عينت الإدارة العامة للمرور الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور.. وذلك تزامنًا مع تنفيذ قرار إزالة العقار الكائن غرب الطريق الدائرى بمنطقة كفر طهرمس بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة ، وذلك بأسلوب النسف الحذر ، الأمر الذى يستلزم غلق الطريق الدائرى فى الإتجاهين لمسافة 500 متر من العقار المشار إليه لتأمين مستخدمى الطريق، من الساعة 3 مساءًا وحتى الساعة 4 مساءًا.. هذا ويتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى:





تحويل القادم من أعلى طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعى على الطريق الدائرى (القوس الغربى) والمتجه إلى وصلة المريوطية ، لإستخدام محور صفط اللبن فى إتجاه جامعة القاهرة أو فى إتجاه شارع فيصل وميدان الجيزة وعدم إستكمال السير فى إتجاه محور المريوطية .





تحويل القادم من مدينة 6 أكتوبر وطريق الواحات على الطريق الدائرى (القوس الغربى) إلى محور وصلة المريوطية إتجاه كوبرى المنيب أعلى النيل ومناطق القاهرة وعدم الإستكمال إتجاه مناطق العقار على القوس الغربى .





تحويل القادم من مناطق الدائرى الشرقى المنطقة الثالثة (من أعلى المنيب)، والمتجه إلى محور وصلة المريوطية فى إتجاه الطريق الزراعى لإستخدام وصلة المريوطية فى إتجاه أعلى القوس الغربى إتجاه أعلى طريق الإسكندرية الصحراوى .





تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لإحكام منازل محور صفط اللبن على الطريق الدائرى المؤدية إلى مناطق العقار وإرشاد المركبات بإستكمال السير بمحور صفط اللبن والإتجاه يمينًا إلى الطريق الدائرى (القوس الغربى) إتجاه محور 26 يوليو وأعلى طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعى .





هذا ويتم إستخدام الطرق البديلة على النحو التالى:





القادم من مناطق الدائرى الشرقى المنطقة الثالثة (من أعلى المنيب) ويرغب فى التوجه إلى طريق الإسكندرية الزراعى يتم الصعود وصلة المريوطية فى إتجاه أعلى القوس الغربى إتجاه منزل طريق الإسكندرية الصحراوى منزل 4,5 إتجاه الإسكندرية ثم الصعود مطلع محور 26 يوليو إتجاه ميدان لبنان ثم الصعود إلى الطريق الدائرى إتجاه طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعى .





القادم من مناطق الطريق الصحراوى وطريق الواحات ويرغب فى التوجه إلى طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعى يستخدم الطريق الدائرى (القوس الغربى) يمينًا إتجاه وصلة المريوطية وإستكمال أعلى الطريق الدائرى إتجاه أعلى المنيب وحتى نفق السلام وإتجاه طريق القاهرة/الإسكندرية الرزاعى .





القادم من الطريق الدائرى من أعلى طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعى ومن أعلى محور 26 يوليو ويرغب فى التوجه لمناطق الجيزة يتم إستخدام محور صفط اللبن فى إتجاه ميدان الجيزة وشارع فيصل وإتجاه جامعة القاهرة.





ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين



