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فن

قادمون لنغير العالم.. هنيدي يشوق متابعيه لأحدث أعماله

الجمعة 12/مارس/2021 - 03:26 م
صدى البلد
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مصطفى كرم

شارك الفنان محمد هنيدي، متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بصورة له من أحدث أعماله .

وعلق هنيدي على الصورة قائلا: "قادمون لنغير العالم ..انتظرونا ... لترونا كما لم ترونا.. هنيدي جاي".

وتحدى هنيدي متابعيه لمعرفة نوع العمل قائلا: "اتحدى حد يفهم حاجة ويقول ايه ده"، وانهالت التعليقات من متابعيه وجاءت بين " فوازير رمضان " و " اكيد اعلان فودافون لرمضان " و " هنيدي على المريخ ".

ويشارك محمد هنيدي في بطولة فيلم  "الإنس والنمس" مع منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.

يذكر أن فيلم "الإنس والنمس" يعد عودة للفنان محمد هنيدي للسينما بعد غياب 4 سنوات منذ آخر أفلامه "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" 2017 وشاركه في بطولته درة وباسم سمرة ولطفى لبيب وهالة فاخر وعلاء مرسى، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف إسماعيل.









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