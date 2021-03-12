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أخبار العالم

البرلمان الليبي: نقل جلسة أداء اليمين الدستورية للحكومة من بنغازي إلى طبرق

الجمعة 12/مارس/2021 - 03:19 م
البرلمان الليبي
البرلمان الليبي
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محمد عثمان
أعلن مجلس النواب الليبي، اليوم الجمعة، نقل جلسة مجلس النواب المقبلة إلى مقر المجلس المؤقت بمدينة طبرق.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس، عبدالله بليحق، إنه تم نقل مكان الجلسة التي ستقوم خلالها حكومة عبدالحميد الدبيبة بأداء اليمين الدستورية  إلى مقر المجلس بمدينة طبرق يوم الاثنين المقبل.

ومنح البرلمان الليبي، الأربعاء الماضي، الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، حيث نالت حكومة الأخير ثقة البرلمان بـ 132 صوتا، باستثناء عضو واحد صوت ضدها، وفقًا لما ذكرته صحيفة "المرصد" الليبي.

وكان النواب الليبيون، اتفقوا يوم الأربعاء، على استبعاد 3 وزراء من حكومة الدبيبة، من بينهم الاسم المقترح لوزارة الخارجية.

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