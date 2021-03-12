في أقل من دقيقة... تفجير عقار الدائري المحترق بالديناميت

نفذت محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية أمن الجيزة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أعمال ازالة وتفجير عقار الدائري المحترق في نطاق مدينة كرداسة بمحافظة الجيزة.





ونفذت عملية ازالة العقار من خلال تفجيره بالديناميت نظرا لما كان بمثله من خطورة كبيرة على حياة المواطنين بعد اشتعال الحريف فيه قرابة 12 يوم نتيجة الذب اندلع في أحد مخازن الأحذية غير المرخصة في العقار.





وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا امنيا على مسافة 500 متر في جميع الاتجاهات حول العقار، وأوقفت حركة سير السيارات بالطريق الدائري.













وكانت قد بدأت الجهات المعنية منذ أيام إزالة وجهات عقار الجيزة المحترق تمهيدًا لهدمه، بعد أكثر من شهرين على نشوب حريق هائل به أسفر عن تصدع المبنى بالكامل دون وقوع ضحايا أو إصابات بشرية بسبب هذا الحريق الذي استمر لأكثر من 12 يومًا بشكل متواصل.





وكانت قد قررت النيابة العامة في وقت سابق، حبس مالك العقار، 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بإنشاء مبنى دون ترخيص وتعريض حياة المواطنين للخطر.



