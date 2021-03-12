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رياضة

متفوقا على صلاح.. برونو فيرنانديز يحصد جائزة هدف الشهر في الدوري الإنجليزي

الجمعة 12/مارس/2021 - 04:01 م
صدى البلد
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محمد السعيد
حصد برونو فيرنانديز نجم فريق مانشستر يونايتد، جائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي، عن شهر فبراير الماضي.

وذكر الحساب الرسمي للبريميرليج على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر"، أن هدف برونو فيرنانديز في  إيفرتون، هو الأفضل في الدوري الإنجليزي خلال شهر فبراير.

كان فيرنانديز نافس كلا من النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، والجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي)، وتاكومي مينامينو ووارد براوز ( ساوثهامبتون) ، وبرونو فيرنانديز ( مانشستر يونايتد) وجوان فيليب ( كريستال بالا)، ومات لوتون ( بيرنلي)، على جائزة هدف الشهر.

يذكر أن محمد صلاح فاز بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي، عن شهر الماضي الماضي.


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