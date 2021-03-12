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أخبار العالم

وزير الصحة السعودي: اللقاحات المستخدمة أظهرت حماية عالية بعد أسبوعين

الجمعة 12/مارس/2021 - 03:41 م
صدى البلد
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أكد وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الجمعة، أن اللقاحات المستخدمة أظهرت حماية عالية بعد أسبوعين.

وقال الدكتور الربيعة في تغريدة على «تويتر»: «جميع اللقاحات المستخدمة في المملكة أظهرت حماية عالية من الإصابة - بحمد الله - بعد أسبوعين من أخذ اللقاح، ومأمونية كبيرة».

‏وأضاف: «أنصح الجميع بالمسارعة في أخذ اللقاح لحماية أنفسهم من هذا الفيروس الخطير».

وتجاوز عدد الذين تلقوا اللقاح في السعودية، أمس (الخميس)، المليون و700 ألف شخص في نحو 500 مركز بمختلف المناطق.

وحث المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبد العالي خلال مؤتمر صحافي، الجميع على سرعة المبادرة للحصول على اللقاح من خلال تطبيق «صحتي»، مؤكدًا أن السعودية «حريصة جدًا على اختيار أفضل اللقاحات مأمونية وفاعلية».

ونوّه بأن «الوزارة لا تزال ترصد تذبذبًا في تسجيل الحالات المؤكدة والحرجة»، مشيرًا إلى أن «الالتزام بالإجراءات الاحترازية سيسهم في التحكم بشكل أقوى لتحقيق الوصول للاتجاهات الإيجابية».

كانت الوزارة أعلنت، الأربعاء الماضي، عن التوسع في حملة التطعيم ضد الفيروس، وإمكانية الحجز مباشرة حسب المواعيد المتاحة في أقرب مركز، عبر تطبيق (صحتي)، حيث «تم تغطية الفئات ذات الأولوية المسجلة وهو ما يتيح الانتقال للفئات الأخرى».

وأفادت بأنها تسعى إلى تدشين المزيد من مراكز اللقاح في مناطق المملكة كافة، وبمشاركة مقدمي الخدمات الصحية في القطاعين الحكومي والخاص.
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