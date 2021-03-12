ورشتا عمل بألسن عين شمس بالتعاون مع مركز التدريب والتطوير





وقد اكدت الدكتورة سلوى رشاد حرص كلية الألسن على تطوير مجلاتها ورفع تصنيفها المحلي والسعي نحو ادراجها في الفهارس الدولية، مشيرة إلى اهتمام الجامعة برفع تصنيف مجلات الكليات علاوة على الجهود الكبيرة التي تبذلها قيادة الجامعة نحو توسيع قاعدة النشر الدولي وتشجيعها للباحثين في هذا الاتجاه من خلال تكريم الباحثين الناشرين لأبحاث في مجلات دولية مدرجة في قواعد البيانات العالمية بشكل دوري.





واستعرضت الدكتورة نيفين عاصم قواعد البيانات الدولية وتاريخ نشاتها والفروق بينها والخطوات التي ينبغي على المجلات المحلية اتباعها للوصول الى التصنيفات الدولية، و أشارت الى دور هيئة التحرير والمهام التي يجب ان تقوم بها لتطوير النشر بالمجلات.





كما اكدت الدكتورة نيفين على اهمية اختيار الباحث للمجلة التي يعتزم النشر بها وكذلك ضرورة الاهتمام بقائمة المراجع التي يستند اليها الباحث في بحثه من حيث حداثتها وحجم الاستشهاد منها.

ومن جانبه اكد الدكتور اشرف عطية، وكيل الكلية للدراسات العليا ان هاتين الورشتين تأتيان في إطار سلسلة ندوات وورش عمل يعتزم قطاع الدراسات العليا بالكلية تنظيمها بالتعاون مع مركز التدريب والتطوير لتوسيع معارف وقدرات طلاب الدراسات العليا واعضاء هيئة التدريس حول قضايا النشر الدولي والمعايير المتبعة في المجلات الدولية في تحرير وتحكيم الابحاث المقدمة للنشر بها، جرت الورشتان عبر تطبيق ZOOM وشارك فيهما ٢٥٠ من اعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا بالكلية

وشهدت الورشتان تفاعل كبير مع المشاركين الذين طرحوا العديد من الأسئلة والاستفسارات حول المعايير والضوابط التي يجب على هيئة التحرير العمل بها لتطوير السياسة التحريرية للمجلة ورفع جودة الابحاث المتشورة بها واليات اختيار المجلة المناسبة للنشر بها. ومن جانبه اكداشرف عطية، وكيل الكلية للدراسات العليا ان هاتين الورشتين تأتيان في إطار سلسلة ندوات وورش عمل يعتزم قطاع الدراسات العليا بالكلية تنظيمها بالتعاون مع مركز التدريب والتطوير لتوسيع معارف وقدرات طلاب الدراسات العليا واعضاء هيئة التدريس حول قضايا النشر الدولي والمعايير المتبعة في المجلات الدولية في تحرير وتحكيم الابحاث المقدمة للنشر بها، جرت الورشتان عبر تطبيق ZOOM وشارك فيهما ٢٥٠ من اعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا بالكلية كما اكدتنيفين على اهمية اختيار الباحث للمجلة التي يعتزم النشر بها وكذلك ضرورة الاهتمام بقائمة المراجع التي يستند اليها الباحث في بحثه من حيث حداثتها وحجم الاستشهاد منها.

وتناولت الورشة الأولى أساليب إدراج المجلات في القوائم الدولية.