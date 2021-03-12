إيقاف 6 حالات زواج مبكر في سوهاج

أوقفت لجنة حماية الطفل الفرعية بمركز ساقلته شرقي محافظة سوهاج ، برئاسة شريف حسين، بالتنسيق مع لجنة الرصد المجتمعية، برئاسة هاني عبدالحليم، اليوم الجمعة، 6 حالات زواج مُبكر بقرية الفراسية.





وقال علي صديق، مدير جمعية تنمية المجتمع المحلي بالفراسية وعضو لجنة الرصد المجتمعية، إن فريق الرصد بالجمعية رصد خلال الشهرين الماضيين محاولة إتمام زواج 6 فتيات قاصرات قبل بلوغهن السن القانوني.









وأضاف أن فريق الرصد بالجمعية تلقى استغاثات ومناشدات من بعض الفتيات التي تم إيقاف زواجهن بسرعة التدخل لإنقاذهن وحمايتهن من الزواج المُبكر، ورغبتهن في إتمام تعليمهن، حيث إنهن في مراحل التعليم المختلفة.

وأشار "صديق" إلى أن الفتيات اللاتي تم إيقاف زواجهن تتراوح أعمارهن بين 14 و16 عامًا، وأن غالبية أولياء أمورهن يعملن ما بين مزارعين وعمال يومية.





وأكد أنه تم استدعاء أولياء أمور الفتيات من قِبل النيابة العامة، وأخذ التعهدات الكتابية اللازمة عليهم بعدم إتمام زواجهن إلا بعد بلوغهن السن القانوني 18 عامًا، بمعرفة لجنة الحماية الفرعية بمركز ساقلته.



