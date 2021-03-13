هل يجوز ذكر الله أثناء التصفح على الموبايل؟ الإفتاء تجيب.. فيديو

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال تقول صاحبته "هل يجوز ذكر الله سبحانه وتعالى أثناء التصفح على الموبايل؟
وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ذكر الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى، كل هذه الأمور يجوز للإنسان أن يقوم بها في أي وقت.
واستشهد بقوله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا" وكذلك قوله تعالى "فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ".
وأكد أن ذكر الله يجوز أثناء تصفح الموبايل أو لعب بعض الألعاب، ولكن أعلى الثواب والأجر عندما ينشغل المسلم بالأذكار فقط، فالذكر أثناء تصفح الموبايل قد لا يدري المرء بما يقوله.
أذكار من قلق في فراشه ولم ينم
فضل الذكر بعد الصلاة
يعتبر الذكر بعد الصلاة من العبادات التي فيها تسابق على الخير، وهذا التسابق يؤدّي إلى الحصول على درجات عالية عند الله في الجنة.
الذكر بعد الصلاة يعمل على المحافظة على العلاقة الطيبة مع الله في الشدّة والرخاء، وبالتالي يحافظ المسلم على حبل التواصل مع الله دائمًا، ومن عرف الله أحبه وأقبل عليه وأخلص له.
الذكر بعد الصلاة يقوي الجسم ويمنح النور في الوجه، بالإضافة إلى أنّها تجلب الرزق لصاحبها. ترتقي بالمسلم إلى باب الإحسان، أي أن يعبد الله كأنّه يراه.
الذكر بعد الصلاة يباعد بين العبد والشيطان؛ فهو يطرده ويقمعه.
يعدّ الذكر سببًا للحصول على رضى الله -تعالى-. ذكر الله -تعالى- راحةٌ للقلب، وانشراحٌ للصدر؛ فهو يزيل الغم والهم من القلب.
يكون الذكر سببًا من أسباب جلب الرزق، وتوسعته.
يعدّ الذكر من أحبّ الكلام إلى الله -تعالى-.
يغفر الله -تعالى- للعبد ذنوبه بذكره، ويضع عنه خطاياه وسيئاته.