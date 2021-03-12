زلزال قوي يضرب اليونان

شعر سكان اليونان بهزة أرضية قوية مركزها وسط البلاد.





وبحسب قناة "روسيا اليوم"، ذكر مركز GFZ الألماني لبحوث علوم الأرض، ومقره في بوتسدام، أن الزلزال الذي وصلت قوته 5.7 درجة على مقياس ريختر وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.





وأكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال الذي قدرت قوته بـ5.7 درجة وقع على بعد تسعة كيلومترات عن بلدة فيرديكوسا.





ولم ترد بعد تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.





وشهدت المنطقة نفسها الأسبوع الماضي زلزالا قويا ألحق ضررا بمئات المباني، وأجبر العديد من الناس على مغادرة ديارهم واللجوء إلى مأوى مؤقت منحته الحكومة.