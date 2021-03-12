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أخبار البلد

بمشاركة 300 متطوع.. انطلاق الاصطفاف السنوي الأول للهلال الأحمر المصري

الجمعة 12/مارس/2021 - 04:25 م
وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
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يارا عمرو - يمني عبد الظاهر
تشهد الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الاصطفاف السنوي الأول للهلال الأحمر المصري،  اليوم الجمعة، بمشاركة أكثر من ٣٠٠ متطوع من فرق التدخل المختلفة لجمعية الهلال الأحمر المصري.

وينقسم المتطوعون إلي ثمان فرق مختلفة، ومنها: فريق التطعيم، والدعم النفسي، والتطهير، والخدمات الطبية، والتعامل مع الجثث. 

كما تشهد الدكتورة نيفين القباج، تنفيذ سيناريوهات محاكاة لتدخلات فرق الهلال الأحمر المختلفة، في أوقات الأزمات والكوارث المختلفة، والتي تستهدف استعراض شامل لكافة التجهيزات لفرق التدخل، وتجهيز المعدات، وقدراتها على مواجهة تداعيات الكوارث الكبرى وتقديم الدعم للمتضررين.
بمشاركة 300 متطوع.. انطلاق الاصطفاف السنوي الأول للهلال الأحمر المصري
بمشاركة 300 متطوع.. انطلاق الاصطفاف السنوي الأول للهلال الأحمر المصري
بمشاركة 300 متطوع.. انطلاق الاصطفاف السنوي الأول للهلال الأحمر المصري
بمشاركة 300 متطوع.. انطلاق الاصطفاف السنوي الأول للهلال الأحمر المصري
بمشاركة 300 متطوع.. انطلاق الاصطفاف السنوي الأول للهلال الأحمر المصري
بمشاركة 300 متطوع.. انطلاق الاصطفاف السنوي الأول للهلال الأحمر المصري
بمشاركة 300 متطوع.. انطلاق الاصطفاف السنوي الأول للهلال الأحمر المصري
بمشاركة 300 متطوع.. انطلاق الاصطفاف السنوي الأول للهلال الأحمر المصري
بمشاركة 300 متطوع.. انطلاق الاصطفاف السنوي الأول للهلال الأحمر المصري
بمشاركة 300 متطوع.. انطلاق الاصطفاف السنوي الأول للهلال الأحمر المصري
بمشاركة 300 متطوع.. انطلاق الاصطفاف السنوي الأول للهلال الأحمر المصري
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