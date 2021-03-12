بمشاركة 300 متطوع.. انطلاق الاصطفاف السنوي الأول للهلال الأحمر المصري

تشهد الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الاصطفاف السنوي الأول للهلال الأحمر المصري، اليوم الجمعة، بمشاركة أكثر من ٣٠٠ متطوع من فرق التدخل المختلفة لجمعية الهلال الأحمر المصري.





وينقسم المتطوعون إلي ثمان فرق مختلفة، ومنها: فريق التطعيم، والدعم النفسي، والتطهير، والخدمات الطبية، والتعامل مع الجثث.



