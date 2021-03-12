التضامن: الهلال الأحمر يلعب دورًا جوهريًا في مواجهة الأزمات.. ومتطوعيه خيرة شباب مصر

تشهد الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري، الاصطفاف السنوي الأول للهلال الأحمر المصري، والذي أقيم باستاد ٣٠ يونيو، اليوم الجمعة الموافق ١٢ من الشهر الجاري، بمشاركة أكثر من ٣٠٠ متطوع من فرق التدخل المختلفة لجمعية الهلال الأحمر.





كما شهد الاصطفاف حضور اللواء محمد عبد المقصود، رئيس غرفة إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء، والدكتور عادل العدوي، وزير الصحة السابق، والدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري.





وقالت الدكتورة نيفين القباج انها سعيدة بالتواجد في هذا المحفل، موجهة الشكر للسيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي علي الجهد المبذول في مواجهة الازمات.





وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن متطوعي الهلال الأحمر من خيرة شباب مصر، مقدرة جهود إدارة الهلال الأحمر في كافة الجهود التي يتم بذلها في كل ما يسند إليهم، ومواجهة الأزمات والكوارث.





وأوضحت نيفين القباج أن الهلال الأحمر يلعب دورًا جوهريًا في كافة الانشطة التي يواجهها، كما هناك تنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية، مشددة علي دوره خلال مواجهة أزمة السيول العام الماضي، وكذلك خلال مواجهة فيروس كورونا.



