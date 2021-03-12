أخبار الفن| ندى بسيوني في ضيافة صدى البلد.. خاص| تصوير "كومانجي" بـ "الإسماعيلية

نشر "صدى البلد" عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزهم من خلال التقرير التالي:









حضر موقع صدى البلد اليوم أول مشاهد تصوير فيلم كومانجي بحضور أبطاله في مدينة الإسماعيلية، وسط أجواء طبيعية ساحرة، حيث يتم تصوير أول المشاهد في مكان يشبه الغابة ويستعينون أيضا بمشاهد لعدد من الصقور والخيل.









تحظي دينا الشربيني تحظى باهتمام كبير من الجمهور بخاصة بعد وقوع الانفصال بينها وبين الفنان عمرو دياب.









تحصل النجمة ياسمين عبد العزيز على راحة اليوم من تصوير مسلسلها " اللي مالوش كبير " الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل، وذلك بعد تكثيف التصوير خلال الساعات الماضية حيث انتهت من تصوير مشاهدها فجر اليوم .









طرحت النجمة شذى أغنيتها الجديدة بعنوان "مقلوبة حياتي"، عبر جميع المتاجر الإلكترونية والإذاعات المختلفة.

الأغنية من كلمات أحمد الجندي، وألحان مدين، وتوزيع عمرو إسماعيل، ومهندس الصوت ماهر صلاح، وإنتاج شركة كاسيت، رؤية فنية للمنتج محمد حامد.









حلت الفنانة ندى بسيوني، منذ قليل ضيفة موقع "صدى البلد"، في ندوة وتكريم لها عن مجمل أعمالها.

تحدثت ندى بسيوني، عن كواليس أعمالها الفنية وعن برنامجها الجديد الذي تقدمه ويحمل إسم "حاجة حلوة"، كما أكدت إنها شخصية متفائلة تحب النظر للحياه بشكل إيجابي.









شارك الفنان محمد هنيدي، متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بصورة له من أحدث أعماله .

وعلق هنيدي على الصورة قائلا: "قادمون لنغير العالم ..انتظرونا ... لترونا كما لم ترونا.. هنيدي جاي".





قال الفنان الشاب بودى الهوارى، نجل النجمة غادة عادل، إنه أجرى مسحة طبية للتأكد من إصابته بفيروس كورونا أم لأ.. خاصة بعد إيجابية مسحة والدته.



