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أخبار البلد

سيناريوهات المحاكاة لتدخلات فرق الهلال الأحمر باستاد 30 يونيو.. صور

الجمعة 12/مارس/2021 - 05:31 م
صدى البلد
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يارا عمرو - يمني عبد الظاهر
شارك في الاصطفاف السنوي الأول للهلال الأحمر المصري، اليوم أسطول مركبات بعدد ٣٠ مركبة، تشمل سيارات الخدمات الطبية المتنقلة وسيارات نقل المهمات اللوجيستية، والإغاثية وسيارات النقل الجماعي لمتطوعي الفرق.

وتشهد الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الاصطفاف الذي أقيم باستاد ٣٠ يونيو، بمشاركة أكثر من ٣٠٠ متطوع من فرق التدخل المختلفة لجمعية الهلال الأحمر المصري.

كما شارك أسطول فرق الإنقاذ المعنية بالتدخل أثناء السيول، والذي يشمل ٤٠ سيارة دفع رباعي وبمشاركة أكثر من ٦٠ متطوعًا من فرق انقاذ المدربين.

وشاركت فرق الاستجابة أثناء الطوارئ بأكثر من ٥٠ متطوعًا مدربين، على تقديم خدمات الإسعافات الأولية ونقل وإسعاف المصابين والإخلاء الآمن لهم، والتعامل مع جثامين الضحايا أثناء الكوارث الكبرى، بالإضافة إلي أكثر من ٤٠ متطوعًا من متطوعي فرق الدعم النفسي الاجتماعي، المدربة على تقديم خدمات الإسعاف النفسي الأولي للمتضررين من تداعيات الكارثة، وكذلك أنشطة الدعم النفسي التخصصي للأطفال.
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