سيناريوهات المحاكاة لتدخلات فرق الهلال الأحمر باستاد 30 يونيو.. صور

شارك في الاصطفاف السنوي الأول للهلال الأحمر المصري، اليوم أسطول مركبات بعدد ٣٠ مركبة، تشمل سيارات الخدمات الطبية المتنقلة وسيارات نقل المهمات اللوجيستية، والإغاثية وسيارات النقل الجماعي لمتطوعي الفرق.





وتشهد الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الاصطفاف الذي أقيم باستاد ٣٠ يونيو، بمشاركة أكثر من ٣٠٠ متطوع من فرق التدخل المختلفة لجمعية الهلال الأحمر المصري.





كما شارك أسطول فرق الإنقاذ المعنية بالتدخل أثناء السيول، والذي يشمل ٤٠ سيارة دفع رباعي وبمشاركة أكثر من ٦٠ متطوعًا من فرق انقاذ المدربين.



