300 ألف جنيه تعويضات.. ضبط هواتف آيفون وأدوات تجميل مهربة في مطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بمطار أسيوط الدولي برئاسة حازم عبد الرشيد محمد مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وكمية من مستحضرات التجميل بالمخالفه لقانون الإتصالات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧لسنه ١٩٥٥ وقانون الجمارك رقم ٦٦ لسنه ١٩٦٣ وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنه ١٩٧٥ وتعديلاته .





أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحلة خطوط طيران العربية القادمة من الشارقة اشتبه محمود أبوالسعود رئيس قسم تفتيش الركاب وأحمد المراغي رئيس قسم الأمن الجمركى في الراكب ا. ص. ع نظرا لارتباكه .





وبسؤاله عما كان يحمل بضائع تستحق سداد ضرائب اورسوم جمركيه أجاب بالنفي .





وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفه أبوبكر محمد مأمور الفحص فأفاد بوجود مقالات وأجسام معتمة .





وبالعرض علي حازم عبد الرشيد مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة، من كلا من أحمد مشرف وعمر المختار وحسن السكري ومحمد البدري وأحمد الحسيني لتفتيش أمتعة الراكب الشخصية فتبين وجود ٢٠ هاتف محمول و١٢٩٢ عبوة من أدوات التجميل مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.





قرر ياسين أحمد مصطفي مدير عام جمارك الاقصر والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١ لسنه ٢٠٢١، و بلغت قيمه التعويضات الجمركية المستحقة ٣٠٢ ألف جنيه.



