ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

300 ألف جنيه تعويضات.. ضبط هواتف آيفون وأدوات تجميل مهربة في مطار القاهرة

الجمعة 12/مارس/2021 - 03:55 م
صدى البلد
Advertisements
نورهان خفاجي
تمكن رجال الجمارك بمطار أسيوط الدولي برئاسة حازم عبد الرشيد محمد مدير الجمرك  من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وكمية من مستحضرات التجميل بالمخالفه لقانون الإتصالات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧لسنه ١٩٥٥ وقانون الجمارك رقم ٦٦ لسنه ١٩٦٣ وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنه ١٩٧٥ وتعديلاته .

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحلة خطوط طيران العربية القادمة من الشارقة اشتبه محمود أبوالسعود رئيس قسم تفتيش الركاب وأحمد المراغي رئيس قسم الأمن الجمركى في الراكب ا. ص. ع نظرا لارتباكه .

 وبسؤاله عما كان يحمل بضائع تستحق سداد ضرائب اورسوم  جمركيه أجاب بالنفي .

وتم تمرير حقائبه علي جهاز  الفحص بأشعة X-RAY بمعرفه أبوبكر محمد مأمور الفحص فأفاد بوجود مقالات وأجسام معتمة .

 وبالعرض علي حازم عبد الرشيد مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة، من كلا من أحمد مشرف وعمر المختار وحسن السكري ومحمد البدري وأحمد الحسيني لتفتيش أمتعة الراكب الشخصية فتبين وجود ٢٠ هاتف محمول و١٢٩٢ عبوة من أدوات التجميل مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر ياسين أحمد مصطفي مدير عام جمارك الاقصر والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١ لسنه ٢٠٢١، وبلغت قيمه التعويضات الجمركية المستحقة ٣٠٢ ألف جنيه.

300 ألف جنيه تعويضات.. ضبط هواتف آيفون وأدوات تجميل مهربة في مطار القاهرة
300 ألف جنيه تعويضات.. ضبط هواتف آيفون وأدوات تجميل مهربة في مطار القاهرة
300 ألف جنيه تعويضات.. ضبط هواتف آيفون وأدوات تجميل مهربة في مطار القاهرة
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مخبأة داخل البسكويت.. إحباط محاولة تهريب 88 ألف يورو مع راكب مصري بالمطار

ضبط أقراص مخدرة و27 ألف يورو بحوزة راكب بمطار القاهرة.. صور

جمارك مطار القاهرة تضبط أدوية سرطان مهربة من تركيا مع راكب.. صور

إحباط محاولة تهريب جهاز رفع مساحي بمطار سوهاج الدولي

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتي تهريب أقراص مخدرة وأسلحة بيضاء

ترشيحاتنا

رسميًا.. باتريس موتسيبي رئيسًا جديدًا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم

سموحة يعمق جراح أسوان بخماسية ويقفز 3 مراكز في جدول الدوري

أحمد شوبير يصدم جمهور الأهلي بخصوص علي معلول

أول رد من محافظة الجيزة بعد تفجير عقار الدائري المحترق

مصرع شخصين وإصابة 4 فى انقلاب سيارة نقل على طريق السويس - نويبع

بعبع الترجي.. ماذا قالت الصحف التونسية عن عودة كارتيرون لتدريب الزمالك؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السجن 212 عامًا.. عقوبة أب قتل ابنيه المصابين بالتوحد بسبب بوليصة تأمين

رسميا.. تويوتا كامري 2021 toyota camry فيس ليفت تعرف على السعر والمواصفات .. صور

شاهد.. وزير الشباب والرياضة يستقل بالونًا طائرًا فى الأقصر