محافظ كفر الشيخ يبحث خطة للتنشيط والترويج السياحي.. صور

عقد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، اليوم، اجتماعًا؛ لمناقشة تنشيط وترويج للسياحة بالمحافظة، بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام، والدكتورة صفاء العبد، مدير إدارة السياحة.





وحضر المهندس حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، وأشرف صحصاح، رئيس شعبة السياحة بالغرفة التجارية، وأعضاء الغرفة، وأعضاء هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة ، لوضع خريطة سياحية بالمحافظة، ومناقشة سبل التعاون بين كافة الجهات المعنية.





وقال محافظ كفر الشيخ، آن الأوان لوضع خريطة سياحية للمحافظة، والاهتمام بالمناطق السياحية التي تتميز بها المحافظة، سواء سياحة دينية " إسلامية ومسيحية " أو مناطق أثرية لها مكانتها العالمية ، بالتعاون بين المحافظة وهيئة تنشيط السياحة والتربية والتعليم والجامعة والغرفة التجارية وما تضمه من شعبة السياحة للترويج وبيان أهمية ما تمتلكه المحافظة من مناطق سياحية متعددة "دينية شاطئية " خاصة بها مواقع أثرية هامة.





وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن الدولة تولي اهتماما بقطاع السياحة، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، وتم وضع خريطة سياحية بالمحافظة، والانتهاء من تطوير مسار العائلة المقدسة بسخا؛ ليكون موقعًا لائقًا بالمكان، وسيتم افتتاحه قريبًا، ليتم ربط الرحلة السياحية للسياح سواء داخل مصر أو خارجها فلا بد من الجمع بين زيارة مسار العائلة وكنيسة السيدة العذراء بسخا.





وأشار إلى أن الكنيسة تضم قطع أثرية نادرة ،ومنها آثار قدم السيد المسيح على حجر ،وكُتب على الجانب الآخر من الحجر باللغة العربية "الله 1"، بمتحف كفر الشيخ القومي الذي يضم عددًا كبيرًا من القطع الأثرية لجميع العصور التي مرت بها مصر " يونانية، قبطية، رومانية، فرعونية ،إسلامية".

وقال محافظ كفر الشيخ ، كما سيتم الاهتمام بآثار فوه الاسلامية والتي لا تقل عن أي مدينة أثرية عالمية بل تزيد، كما تم التوجيه بالاهتمام بصناعة السجاد والكليم بفوه، والتسويق الإلكتروني، وسيتم منح 100 لون من بين 500 لون ستوفرهم وزيرة التضامن الاجتماعي للنهوض بالصناعة مع ضمان التسويق الإلكتروني للصناعات اليدوية.





وأكد محافظ كفر الشيخ ، هناك مواقع أثرية هامة سواء محطة الملك والتي سيتم تطويرها وستكون محطة قطار متميزة بعد رفع كفاءتها وتطويرها ،إضافة لوجود خطة للحفاظ على القصور الملكية بالمحافظة، والمحافظة تحتاج لمستثمرين لإقامة فنادق متميزة تليق بمكانة محافظة كفر الشيخ، والمحافظة تفتح ذراعيها لهم للجذب السياحي، إضافة لتطوير مصيف بلطيم ، ليماثل أفضل المناطق الشاطئية ، وربطه ببحيرة البرلس التى بها زر سياحية هامة والتي تضم 28 جزيرة بها آثار متعددة.





واستمع محافظ كفر الشيخ، مقترحات شعبة السياحة التابعة للغرفة التجارية بكفر الشيخ بإبراز مكانة المحافظة السياحي وما تضمه من آثار عبر وسائل الإعلام المتعددة، وتغيير اسم محطة سخا لمحطة السيدة العذراء مريم، بالتعاون بين هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة والتربية والتعليم ،والتعليم العالي، وكافة الجهات المعنية.