بعد تفجير عقار فيصل.. احذر حالات الإزالة وقطع المرافق بقانون التصالح

بعد مرور ما يقرب من شهر ونصف على احتراقه، قامت الأجهزة الأمنية بتفجير عقار الطريق الدائري المحترق "عقار فيصل" باستخدام الديناميت دون أي ضرر على حياة المواطنين والعقارات المجاورة، حيث تم إخلاء المنطقة قبل عملية التفجير.





أسباب تفجير عقار فيصل

بخلاف الحريق الذي أتلف العقار، كان هناك عدة أسباب لإزالة العقار منها أنه مبني بدون ترخيص، متعدي على الحرم الدائري بمسافة 40 مترا، مخالف لقيود الارتفاع بطول يزيد عن 48 مترا، مقام على أرض زراعية، ويقع خارج نطاق الحيز العمراني، إضافة إلى أن المبني غير مطابق لاشتراطات السلامة المهنية.





حالات هدم العقارات بالقانون

في سياق متصل، حدد قانون التصالح في مخالفات البناء -التي تنتهي مدته في 31 مارس الجاري- عدد من الحالات لهدم العقارات المخالفة، حيث نص القانون على حتمية الإزالة في عدد من الحالات التي لم تتصالح وهي التعدي على مناطق الضغط العالي، والتعديات على خطوط التنظيم أو الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.





حالات الحجز على العقارات