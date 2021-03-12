الشوط الأول.. سموحة يتقدم على أسوان بهدفين في الدوري





هدف المباراة الأول أحرزه حسام حسن من ضربة جزاء لفريقه سموحة في الدقيقة 26.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، أضاف أحمد عبد القادر الهدف الثاني لسموحة، لينتهي النصف الأول بتقدم الفريق السكندري بهدفين نظيفين.







وجاء تشكيل سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع: أطهر الطاهر - محمد عبد المنعم - رجب نبيل - أحمد جمال.

حط الوسط: عبد الكبير الوادي - حليمو - كناريا.

خط الهجوم: مصطفى فتحي- أحمد عبد القادر - حسام حسن. أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة التشكيل الأساسي في مواجهة أسوان، ضمن منافسات الجولة الـ 16، من مسابقة الدوري الممتاز.

تقدم فريق سموحة على نظيره أسوان بهدفين نظيفين، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة السادسة عشر لبطولة الدوري الممتاز.