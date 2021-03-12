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رياضة

الشوط الأول.. سموحة يتقدم على أسوان بهدفين في الدوري

الجمعة 12/مارس/2021 - 04:01 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تقدم فريق سموحة على نظيره أسوان بهدفين نظيفين، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة السادسة عشر لبطولة الدوري الممتاز.

هدف المباراة الأول أحرزه حسام حسن من ضربة جزاء لفريقه سموحة في الدقيقة 26.
 
وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، أضاف أحمد عبد القادر الهدف الثاني لسموحة، لينتهي النصف الأول بتقدم الفريق السكندري بهدفين نظيفين.

أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة التشكيل الأساسي في مواجهة أسوان، ضمن منافسات الجولة الـ 16، من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع: أطهر الطاهر - محمد عبد المنعم - رجب نبيل - أحمد جمال.

حط الوسط: عبد الكبير الوادي - حليمو - كناريا.

خط الهجوم: مصطفى فتحي- أحمد عبد القادر - حسام حسن.
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