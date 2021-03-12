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منوعات

غطى 98% من جسده بالوشم.. شاهد حكاية غريبة لمسن ألماني

الجمعة 12/مارس/2021 - 04:47 م
لفجانج كيرش
لفجانج كيرش
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يارا زكريا
أثار مسن ألماني جدلًا واسعًا حيث يعد أكثر الرجال وشمنًا في ألمانيا برسومات تغطي 98٪ من جسده  فلم يتبق منه خاليًا سوى باطن قدمه فقط مما جعله مشهورًا ودفع الناس للتصوير معه. 

ووفقًا لصحيفة «الديلي ميل» البريطانية قال لفجانج كيرش والمعروف باسم «ماجنيتو» إنه رسم حوالى 86 وشمًا كبيرًا في العقدين الماضيين  وأن شغفه بالوشم بدأ بعد سقوط جدار برلين عام 1989.


وأوضح الرجل البالغ من العمر 72 عامًا أن لديه 17 غرزة تحت جلده بما في ذلك في حلقه وأصابعه، وبعض الغرزات المعدنية ممغنطة ويمكنها التقاط مشابك الورق، كما رسم مقل عينيه بالوشم باللون الأسود.

وأضاف عامل مكتب البريد المتقاعد في برلين أنه غطي وجهه وذراعيه وجذعه وظهره وساقيه بمدة بلغت 720 ساعة يتعرض فيها للإبرحتى وصل إلى ما هو عليه بمبلغ قدر بـ 25000 يورو.
غطى 98% من جسده بالوشم.. شاهد حكاية غريبة لمسن ألماني
غطى 98% من جسده بالوشم.. شاهد حكاية غريبة لمسن ألماني
غطى 98% من جسده بالوشم.. شاهد حكاية غريبة لمسن ألماني
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